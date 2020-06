Ma 23 lata i przechodzi na emeryturę. W czasie kariery zarobił pół miliona dolarów. „Konsekwencje kontynuowania byłyby poważne”

Jian Zihao, jeden z najbardziej znanych i najbardziej utytułowanych chińskich e-sportowców kończy karierę. Decyzja dwudziestotrzylatka zaskoczyła fanów. Zawodnik grając w League of Legends, zarobił łącznie ponad 545 tys. dolarów. Granie na najwyższym poziomie rozpoczął w 2012 roku. „Uzi”, bo pod takim pseudonimem jest znany, poinformował o swojej decyzji na chińskim portalu społecznościowym Weibo, gdzie śledzi go pięć milionów osób.

Cukrzyca typu 2

– Z przykrością chciałbym was poinformować, że podjąłem decyzję o zakończeniu kariery – napisał do fanów Jian „Uzi” Zihao. – Przez granie po nocach, tłustą dietę i ogromny stres, rok temu dowiedziałem się, że mam cukrzycę typu 2 – dodał. Były zawodnik przyznał, że skłoniło go to do zmiany stylu życia, dbanie o siebie. – Lekarze powiedzieli mi, że gdybym kontynuował dotychczasowy tryb życia, to konsekwencje byłyby poważne – napisał.

Emerytura znanego gracza wpisuje się w niedawne decyzje chińskiego rządu, który zauważył problem uzależnienia od gier online. Władze wprowadziły zakaz grania w rozgrywki w trybie multiplayer (między graczami) dla dzieci do lat 18 miedzy godzinami 22 a 8. Ma to m.in. problemom, o których wspomniał „Uzi” w swoim komunikacie. Światowa Organizacja Zdrowia wpisała „gaming disorder” (zaburzenie gracza), jako zaburzenie psychincze i jeden z problemów, który należy dokładniej zbadać.