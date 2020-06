Gra komputerowa zatwierdzona jako terapia na ADHD. Pierwszy przypadek w historii

Amerykańska Agencja Żywności i Leków po raz pierwszy w historii zatwierdziła grę komputerową, jako część terapii. Chodzi o leczenie ADHD u dzieci. To zaprzeczenie krzywdzącej opinii, która wbrew wielu badaniom sugeruje, że gry powodują agresję i mogą prowadzić do niekontrolowanej przemocy. Tego typu niepoparte faktami hipotezy były rozpowszechniane przez lata. Gry często były jednym z pierwszych "wyjaśnień" zachowań zamachowców, czy sprawców masowych strzelanin.

Są jednak gry, które nie dość, że nie szkodzą, to mogą pomagać. Gra EndeavorRX została właśnie zatwierdzona przez amerykańską Agencję Żywności i Leków, czyli organ, który odpowiedzialny jest m.in. za wydawanie zgody na wprowadzanie do obrotu leków, jako pomocna w terapii ADHD. Chodzi o leczenie dzieci w wieku między 8 a 12 lat. Gra nie jest oczywiście jedynym zalecanym sposobem leczenia, a tylko terapią wspomagającą, ale i tak należy to uznać za przełom. Produkcja studia Akili Interactive powstawała przy współpracy ze specjalistami zajmującymi się ADHD, a prace nad nią trwały aż siedem lat. To dużo szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę dość skromną jak na dzisiejsze standardy oprawę graficzną. Czas potrzebny był głównie na przeprowadzenie wymagających testów klinicznych. Wzięło w nich udział ponad 700 dzieci ze zdiagnozowanym ADHD.

Jak twierdzą eksperci, którzy brali udział przy tworzeniu gry, aż u jednej trzeciej badanych dzieci widoczna była poprawa po graniu przez około 25 minut dziennie.