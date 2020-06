Premiera gry Cyberpunk 2077 przesunięta po raz kolejny. CD Projekt RED: Mamy nadzieję, że to zrozumiecie

CD Projekt RED poinformował o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry „Cyberpunk 2077” na 19 listopada 2020 roku.

„Przesunięcie daty premiery wynika z konieczności finalnego dopracowania gry i usuwania błędów. Powyższe działania wymagają od Spółki zabezpieczenia dodatkowego czasu i nie wpływają na ukończoną już zawartość gry, jej gameplay oraz testy Cyberpunka 2077 rozpoczęte w tym tygodniu przez niezależnych dziennikarzy z całego świata (tzw. hands-on). – napisano w opublikowanym raporcie bieżącym dla inwestorów.

Jednocześnie firma opublikowała na Twitterze oświadczenie skierowane do graczy. „Zdecydowaliśmy się przesunąć premierę Cyberpunka 2077 z 17 września na 19 listopada” – czytamy w oświadczeniu. „Ci, którzy znają nasze podejście do produkcji gier wiedzą, że nie wyślemy do sklepów gry, która nie jest gotowa” – dodano.

Firma podkreśla, ze powodem decyzji o przełożeniu premiery gry jest chęć dostarczenia maksymalnie dopracowanej produkcji, która „zostanie z nami przez kolejne lata”. Jednocześnie CD Projekt przeprasza, że gracze będą musieli dłużej czekać. – Mamy nadzieję , że zrozumiecie, dlaczego zrobiliśmy, co zrobiliśmy" – piszą.

Firma zapewnia, że gra jest już praktycznie w całości ukończona. Teraz twórcy skupiają się na naprawie ostatnich błędów i balansie rozgrywki. 25 czerwca ma odbyć się transmisja z wydarzenia Night City Wire, na którym gra ma zostać zaprezentowana online. Wtedy też minie embargo na pierwsze opinie dziennikarzy, którzy mogą już testować grę.

Premiera gry była już raz przesunięta

Pierwotnie gra „Cyberpunk 2077” miała się pojawić na rynku w kwietniu 2020 roku. Jednak w styczniu deweloperzy ze studia CD Projekt RED przekazali, że zostanie ona przesunięta o kilka miesięcy, a dokładniej na 17 września 2020 roku. „Gra jest kompletna i można ją przejść od początku do końca, czeka nas jednak jeszcze wiele pracy. Night City jest ogromne, zróżnicowane i pełne przygód, biorąc pod uwagę jego skalę i złożoność uznaliśmy, że potrzebujemy więcej czasu, aby zakończyć testowanie, usunąć usterki i nadać grze ostateczny szlif. Chcemy, aby Cyberpunk 2077 był ukoronowaniem naszej pracy na obecnej generacji konsol” – informowano wtedy,

Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Twórcy cały czas informują o planach wprowadzania nowej zawartości także po premierze. Mowa tu np. o trybie multiplayer i darmowych dodatkach (DLC).

Czytaj także:

CD Projekt RED wspiera LGBT. Lawina krytycznych komentarzy