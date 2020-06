Cyberpunk 2077 z nowym zwiastunem i gameplayem. Night City Wire odsłoniło nowe informacje

Pierwsze przesunięcie premiery Cyberpunka 2077 było ciosem, który gracze przyjęli mężnie. Drugie sprawiło, że niektórym podniosło się ciśnienie, a innym zadrżała warga. W trosce o swoich zniecierpliwionych fanów firma CD Projekt RED postanowiła ujawnić kolejne materiały z przygotowywanej gry, okrzykniętej już dawno temu premierą roku 2020. Wywindowanym wysoko wymaganiom niełatwo będzie sprostać. Z drugiej strony, jeżeli polskie studio rzeczywiście dopieszcza wciąż swoje najnowsze dzieło, to obrana strategia dawkowania informacji na jego temat i ciągłego podtrzymywania zainteresowania jest jak najbardziej słuszna.

Stan prac nad Cyberpunkiem poznaliśmy o godzinie 18:00 w czwartek 25 czerwca, kiedy to rozpoczął się 25-minutowy program nazwany „Night City Wire”. Twórcy gry zaprezentowali nowy zwiastun, fragment gry, czyli tzw. gameplay oraz przedstawili kompletnie nowy element gry o intrygującej nazwie „braindance”. Transmisję z tego wydarzenia oglądać mogliście na Twitch.tv. My zamieszczamy link do streama portalu IGN.