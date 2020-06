Keanu Reeves w Cyberpunk 2077. Nowy zwiastun, zapowiedz serialu i data premiery

CD Projekt RED w zeszłym tygodniu poinformował o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry „Cyberpunk 2077” na 19 listopada 2020 roku. W długo oczekiwanym hicie polskiego studia, które zasłynęło głównie z serii gier Wiedźmin, zagra hollywoodzka gwiazda Keanu Reeves.

„Przesunięcie daty premiery wynika z konieczności finalnego dopracowania gry i usuwania błędów. Powyższe działania wymagają od Spółki zabezpieczenia dodatkowego czasu i nie wpływają na ukończoną już zawartość gry, jej gameplay oraz testy Cyberpunka 2077 rozpoczęte w tym tygodniu przez niezależnych dziennikarzy z całego świata (tzw. hands-on)” – napisano w opublikowanym raporcie bieżącym dla inwestorów.

Keanu Reeves w Cyberpunk 2077

Znany aktor po raz pierwszy pojawił się podczas targów E3 2019 w Los Angeles. Keanu Reeves niespodziewanie wyszedł wtedy na scenę i zapowiedział zwiastun gry. Gracze nie oczekiwali jednak, że będzie on jednym z jej głównych bohaterów. Postać, której wizerunku i głosu użyczył Reeves, ma być jednym z towarzyszy bohatera, w którego wcieli się gracz.

Cyberpunk: Edgerunners

CD Projekt zapowiedział, że na platformie Netflix pojawi się także dziesięcioodcinkowy serial oparty na świecie przedstawionym w grze. Stworzoną przez CD Projekt RED historię na ekrany przeniesie Studio TRIGGER, cenione przez fanów japońskiej animacji za swój wyjątkowy, niezwykle dynamiczny styl. Anime wyreżyseruje Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), któremu asystować będzie w roli drugiego reżysera Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare) oraz pełniący funkcję dyrektora kreatywnego Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill). Postaci zaprojektują Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) oraz Yuto Kaneko (Little Witch Academia). Na potrzeby formatu scenariusz zaadaptują Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) oraz Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare).

– Długo czekaliśmy na ten moment i wreszcie możemy ogłosić to oficjalnie: tworzymy anime w świecie Cyberpunka! – powiedział Adam Badowski, Game Director gry Cyberpunk 2077 oraz szef studia CD PROJEKT RED. – Cyberpunk towarzyszy mi od dziecka, ale nie tylko mi. Miłośników i miłośniczek gatunku, osób które chłoną wszystko, co ma do zaoferowania pod każdą postacią, jest w studio znacznie więcej. CYBERPUNK: EDGERUNNERS to nasz ukłon w kierunku klasycznego cyberpunka oraz świata filmu i animacji.

Premiera serialu zaplanowana jest na 2022 rok.

