CD-Action uratowane! Kultowy magazyn o grach w rękach nowego wydawcy. Będą oczekiwane zmiany

Magazyn CD-Action ogłosił na Facebooku, że prawa do marki CD-Action (oraz PC Format) przejęła od wydawnictwa Bauer agencja gamingowa Fantasy expo, zajmująca się organizacją branżowych wydarzeń, w tym turniejów e-sportowych oraz działalnością marketingową i doradczą. Tym samym magazyny CD-Action i PC Format zostaną uratowane od likwidacji po tym, jak w kwietniu Bauer wręczył dziennikarzom wypowiedzenia.

„Z chłopakami znamy się od dawna – to oni w 2014 zorganizowali nam CD-Action Expo, sami są też związani emocjonalnie z CDA. Nie wyobrażamy sobie lepszego obrotu spraw” – tak o nowym wydawcy czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Zmiana wydawcy ma zapewnić nie tylko utrzymanie dotychczasowego cyklu wydawniczego czasopisma bez dziur kalendarzowych, ale również od dawna oczekiwane przez czytelników zmiany. Najważniejszą ma być stworzenie w ramach marki nowoczesnego portalu informacyjnego o grach, którego istotną częścią mają być materiały wideo. Do CD-Action ma powrócić Dawid Bojarski, który ponownie zajmie miejsce redaktora naczelnego pisma i ma odpowiadać za unowocześnienie treści w serwisach internetowych.

„Od kilkunastu lat w redakcji CD-Action regularnie powracał temat nowoczesnego serwisu internetowego i wysokiej jakości materiałów wideo. Nie ma co owijać w bawełnę – cdaction.pl w obecnej formie nie jest serwisem, na który sobie zasłużyliście. Teraz to zmienimy” – zapowiada redakcja.

Do sprawy na łamach portalu Wirtualne Media odniósł się również przedstawiciel Fantasyexpo. – „CD-Action” jest nam bardzo bliski. Dzięki niemu tak naprawdę wszystko się zaczęło i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ogromny sentyment do marki oraz nasza pasja do gier nie mogły pozostać obojętne wobec informacji, jaka obiegła w kwietniu świat gamingu. Dlatego też z ogromną przyjemnością informujemy, że CD-Action, a także PC Format zostają na rynku – stwierdził Krzysztof Stypułkowski. – Fantasyexpo tworzą pasjonaci gier, z zapałem do tworzenia i rozwoju wielkich projektów. Głęboko wierzę, że nowa misja, którą jest rozwój obu tytułów, będzie dla nas kolejnym wyzwaniem wznoszącym zespół na wyższy poziom, a dla redakcji szansą na dalszy rozwój, szczególnie w obszarze digitalowym – dodał.

CD-Action: Każdy z was może dołożyć swoją cegiełkę

Środki na dalszy rozwój obu marek Fantasyexpo zamierza pozyskać na platformie dla inwestorów Beesfund. „Aby zapewnić im jak najlepszy start u nowego wydawcy oraz przygotować je do dalszego rozwoju, utworzona została zbiórka crowdfundingowa. Dzięki niej każdy może przyczynić się do realizacji ambitnych planów redakcji, które zarysowane zostały na podstawie wieloletnich doświadczeń ekipy, głosów czytelników oraz know-how Fantasyexpo” – zapowiada firma w komunikacie przesłanym do portalu Wirtualnemedia.pl.

O możliwości wsparcia redakcji poinformowało również samo CD-Action. „Każdy z was może dołożyć swoją cegiełkę. Zarówno do rozwoju czasopisma, jak i nowego serwisu czy profesjonalnego studia wideo” – czytamy w oświadczeniu redakcji.

