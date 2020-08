Można zdobyć za darmo „Total War Saga: Troy”. Czas promocji mocno ograniczony

Total War Saga: Troy to najnowsza gra z serii kultowych gier strategicznych na PC, które od 20 lat bawią graczy na całym świecie. Tytuł przenosi graczy w czasy wojny trojańskiej i pozwala pokierować armiami obu stron konfliktu. Pierwsze recenzje produkcji są bardzo dobre. W tym momencie średnia opublikowanych ocen produkcji w serwisie Metacritic wynosi 75/100.

Historia w grze jest inspirowana „Iliadą” Homera. W trakcie rozgrywki będziemy mogli się wcielić w słynnych mitycznych bohaterów – Achillesa, Hektora, Parysa lub Menelaosa. Jednak twórcy podkreślają, że starali się oddać w największym stopniu wiarygodny historycznie obraz starożytnej Grecji.

Total War Saga: Troy. Jak odebrać grę za darmo?

Grę od godziny 15:00 w sklepie Epic Games Store można odebrać zupełnie za darmo pod tym adresem. Od 13 sierpnia o godz. 15: do 14 sierpnia do godz 15:00. Jeśli w tym czasie zdążymy z dodaniem gry do biblioteki, zostanie ona przypisana do naszego konta na stałe.

Po pierwszych 24 godzinach gra trafi do sprzedaży. Jednak przez kolejne 12 miesięcy będzie dostępna do zakupu wyłącznie w sklepie Epic Games Store. Premiera gry na platformie Steam jest zaplanowana na 13 sierpnia 2021 roku.

Czytaj także:

Deadline: HBO zrealizuje serial „Hejter” na podstawie filmu Jana Komasy