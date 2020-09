Polska cyberpunkowa gra jeszcze przed Cyberpunkiem 2077. Ghostrunner z datą premiery i zwiastunem!

– Bardzo się cieszymy, że wreszcie możemy oficjalnie zakomunikować światu datę premiery. Przez ostatnie miesiące gra zyskiwała na popularności, społeczność wokół niej się powiększała, a tytuł piął się w rankingu Listy Życzeń na Steam, zbliżając się do pierwszej „10”. Wiemy, że wielu graczy czekało na to ogłoszenie i mamy nadzieję, że 27 października tyle samo, lub nawet więcej osób włączy Ghostrunnera. Możemy oficjalnie zacząć odliczanie – mówi Piotr Żygadło, CEO All in! Games, wydawcy tytułu.

– Ghostrunner to gra wyjątkowa, przy której pracuje wielu wyjątkowych i niezwykle zdolnych specjalistów. Krakowskie studio One More Level, przy współpracy z 3D Realms i Slipgate Ironworks stworzyło niesamowity, cyberpunkowy świat, przez który przebija się główny bohater. Bardzo rzadko się zdarza, by zespół deweloperów w tak krótkim czasie, bo od kwietnia 2019, przestawił się na nowy silnik i stworzył grę o tak wysokiej jakości. Ich umiejętności oraz zaangażowanie pozwoliły opracować tytuł, o którym mówią media na całym świecie i wierzymy, że połączenie sił One More Level, All in! Games oraz 505 Games sprawi, że na globalny rynek trafi wypolerowany i doskonały produkt – dodaje.

29 września demo na Steamie

Już podczas sierpniowego Gamescomu, współwydawcy All in! Games i 505 Games zaprosili graczy do prywatnej wersji Beta. Zainteresowani mogą również dołączyć do Discorda Ghostrunnera stając się częścią społeczności związanej z tytułem. Ci, którzy nie mogą się doczekać oficjalnej premiery, będą mogli zagrać w zaktualizowane, darmowe demo, które trafi na platformę Steam 29 września. Ghostrunner będzie dostępny na PlayStation 4, Xbox One i PC w cenie regularnej $29.99 / €29.99 / £24.99. Osoby, które skorzystają z przedsprzedaży, będą mogły liczyć na dodatki niedostępne po premierze oraz niższą cenę.

O Ghostrunnerze

Ghostrunner to cyberpunkowa gra akcji, w której gracz wciela się w cyber-wojownika i przemierza ostatni bastion ludzkości, wielką wieżę-miasto. W wieży panują przemoc, bieda i chaos, a zadaniem głównego bohatera jest stawienie czoła wrogom, odkrywanie sekretów superstruktury oraz zdobycie mocy, która pozwoli pokonać Klucznika. Pomóc ma w tym zaawansowany technologicznie miecz, wystarczająco ostry, by zabijać wrogów jednym ciosem. Mechanika bullet-time daje przewagę w dynamicznych i ekscytujących potyczkach, a dzięki wyjątkowym zdolnościom cybernetycznym Ghostrunner jest w stanie przetrwać w śmiertelnie niebezpiecznych warunkach. Gra jest opatrzona intensywną ścieżką dźwiękową synthwave autorstwa Daniela Deluxe i wspiera technologię NVIDIA RTX Ray Tracing. Oferuje ona wciągające i zachwycające efekty wizualne, z jakich zwykle korzystają gry kategorii AAA.

O One More Level

One More Level to krakowskie studio developerskie zajmujące się produkcją i wydawaniem gier przeznaczonych na konsole i komputery osobiste. Studio powstało w lipcu 2014 roku i od tego czasu regularnie rozwija swój potencjał rynkowy poprzez rozbudowywanie zespołu, technologii i portfolio. Obecnie zespół składa się z blisko 20 osób – są to zarówno deweloperzy z wieloletnim doświadczeniem w branży, jak i młodzi, utalentowani specjaliści.

O All in! Games

All in! Games to wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży growej od końca 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole, pracując nad polskimi i międzynarodowymi projektami. All in! Games jest wydawcą takich tytułów jak Ghostrunner (One More Level, współwydawca 505 Games), Paradise Lost (PolyAmorous), Alaloth – Champions of The Four Kingdoms (Gamera Interactive) i Tools Up! (The Knights of Unity). Od 2020 roku, po połączeniu ze spółką Setanta, All in! Games jest notowany na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

O 505 games

505 Games należy do globalnej grupy Digital Bros, notowanej na włoskiej giełdzie papierów wartościowych. Jest wydawcą gier komputerowych, oferujących tytuły dla szerokiej grupy odbiorców, graczy w każdym wieku i na różnym poziomie zaawansowania. Firma wydaje i dystrybuuje gry na konsole Sony, Microsoft, Nintendo, PC (Steam, Epic i GoG), a w swoim portfolio ma takie tytuły jak Death Stranding, Don’t Starve, Sniper Elite III, Portal Knights, Quarantine czy też Control. Posiada biura we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Chinach i Japonii, ale współpracuje z siecią partnerów dystrybucyjnych i sublicencyjnych na wszystkich innych rynkach.