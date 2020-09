Football Manager 2020 całkowicie za darmo. Ogromna niespodzianka dla fanów piłki nożnej

Football Manager 2020, Watch Dogs 2 i Stick It To The Man – to trzy tytuły, którymi obdarowuje nas w tym tygodniu sklep internetowy Epic Games Store. Początkowo wiadomo było tylko o tym ostatnim tytule. Watch Dogs wielu z nas miało już wcześniej, bo Ubisoft rozdawał go również za darmo – choć tylko przez jeden dzień. Football Manager to jednak coś wyjątkowego – ta seria znana jest z tego, że poniżej pewnych kwot nigdy nie schodzi nawet na promocjach. Nawet w chwili pisania tego tekstu gra kosztuje na Steamie... 209 złotych.

Owszem, tuż za rogiem czai się już wersja Football Managera na 2021 rok, ale przyznajmy uczciwie – kto nie da szansy wciąż aktualnej wersji, gdy może zrobić to za darmo? Czasu na ściągnięcie tego tytułu mamy sporo, bo możemy to zrobić aż do przyszłego czwartku do godziny 17. Jeżeli kiedykolwiek graliście, nie trzeba was namawiać. Jeżeli nigdy nie próbowaliście swoich sił jako cyfrowy trener, to lepszej okazji już chyba nie będziecie mieć. Bez chwili zawahania polecamy ten tytuł i do zobaczenia na wirtualnych boiskach!