To najbardziej memowana gra tego roku. A 60 milionów graczy gwarantuje dalszy napływ memów

Co ciekawe, Among Us premierę miało aż dwa lata temu. Nie przyciąga do ekranów ani świetną grafiką, nie miało wielkiej kampanii reklamowej. Tym trudniej wytłumaczyć, dlaczego walczy w tym momencie o tytuł najpopularniejszej gry roku, wyprzedzając nawet niekwestionowany hit tego lata, czyli kolorowe Fall Guys. Przez pierwsze dwa lata na Steamie w Among Us grało po kilkaset osób naraz. Teraz jest to blisko pół miliona graczy w szczytowych momentach (lepiej radzą sobie tylko Counter-Strike: GO i DOTA 2). A to i tak nic w porównaniu z wynikami na urządzeniach mobilnych. Licząc z użytkownikami smartfonów, w Among Us gra codziennie około 60 milionów graczy. Tylko na urządzeniach Apple'a grę ściągnęło 80 mln użytkowników.

Bez wątpienia spory wpływ na zwiększoną popularność Among Us miało zainteresowanie streamerów. Sama gra jest też po prostu świetną zabawą, zwłaszcza ze znajomymi. No i grając, rozumiemy zalewające sieć memy. Przy niskiej cenie (na Steamie to obecnie 17 zł, wersja na telefony jest darmowa) naprawdę grzech nie spróbować. Jeżeli mimo to nadal nie jesteście zainteresowani, to... very sus.