Among Us podbija internet. Wyjaśniamy, o co chodzi w memach zalewających sieć

Jeżeli graliście chociaż kilka razy, to niczego wam nie trzeba tłumaczyć. Dobrze rozumiecie, dlaczego Among Us stało się światowym hitem i jak ogromny memiczny potencjał drzemie w tym tytule. Jeśli jesteście jeszcze przed swoją pierwszą grą, to już wyjaśniamy. W grze Among Us internauci trafiają na statek kosmiczny i muszą wszyscy wykonać banalne zadania, by odnieść zwycięstwo. Wśród 10 graczy znajduje się jednak jeden lub dwóch oszustów (impostor), których zadaniem jest sabotować misję i sprytnie eliminować członków załogi.

Gracze mogą bronić się jedynie podczas zebrań, na których wszyscy biorą udział w dyskusji i wspólnie decydują o tym, kogo wyrzucić w przestrzeń kosmiczną. Oskarżenia sypią się gęsto, a podejrzanym (suspect – slangowo sus) można zostać w każdej chwili. Sprawiedliwość tłumu często prowadzi do sytuacji, w których eliminowane są osoby niewinne. Już sam ten fakt jest podstawą do świetnych memów, a im głębiej wsiąknie się w grę, tym jest lepiej i zabawniej. Szczegóły rozgrywki poznać można m.in. oglądając streamy lub filmy wyjaśniające mechanikę na YouTube. Można też oczywiście zagrać samemu, co jest rozwiązaniem najlepszym, biorąc pod uwagę dostępność gry i jej niską cenę (na smartfonach za darmo).