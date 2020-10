Cyberpunk 2077 opóźniony po raz kolejny. Na trzy tygodnie przed zapowiadaną wcześniej datą premiery...

O trzecim już przesunięciu premiery gry Cyberpunk 2077 studio poinformowało w mediach społecznościowych. Do tej pory gra miała mieć premierę 19 listopada. Nowa data premiery to 10 grudnia. „Z całą pewnością wzbudzi to u Was wiele emocji i wywoła liczne pytania, a więc na początek – proszę, przyjmijcie nasze gorące przeprosiny ” – piszą szefowie studia w komunikacie.

Dodatkowe trzy tygodnie maja pomóc w przygotowaniu tzw. Day 0 patcha, czyli łatki wypuszczanej w dniu premiery, która ma naprawić wszystkie błędy, które wykryto od czasu wysłania gry do tłoczni (uzyskania tzw. statusu gold) do dnia samej premiery.

„ Najpoważniejszym wyzwaniem, z jakim musimy się obecnie zmierzyć, jest jednoczesna premiera gry na konsole bieżącej generacji, konsole nowej generacji oraz PC, co oznacza konieczność przygotowania i przetestowania aż dziewięciu odrębnych wersji (Xbox One/X, wersji kompatybilnych Xbox Series S|X, PS4/Pro, wersji kompatybilnej z PS5 oraz PC i Stadia) – i wszystko to musimy zrobić, pracując z domu. Biorąc pod uwagę fakt, że w toku produkcji Cyberpunk 2077 zaczął być traktowany niemal jak gra dedykowana na nową generację konsol, musimy upewnić się, że wszystko działa jak należy. Wiemy, że – biorąc pod uwagę skalę i złożoność projektu – 21 dni może się wydawać krótkim okresem, ale zaufajcie nam, wystarczającym ” – czytamy.

„ Wierzymy, że Cyberpunk 2077 to fantastyczna gra i jesteśmy gotowi podjąć każdą decyzję – choćby najtrudniejszą – by w Wasze ręce trafiła gra, którą pokochaci e” – kończą adam Badowski i Marcin Iwiński podpisując się pod komunikatem.

CD Projekt RED wydało komunikat dla inwestorów

Podobny komunikat firma CD Projekt RED, która jest spółką notowana na warszawskiej giełdzie, wysłała do inwestorów.

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej: Spółka), w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 5/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, niniejszym informuje, o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry „Cyberpunk 2077” na dzień 10 grudnia 2020 roku.

Przesunięcie daty premiery wynika ze złożoności finalnych procesów optymalizacji działania gry na dziewięciu platformach obecnej i przyszłej generacji (Xbox One/X, wsteczna kompatybilność na Xbox Series S/X, PlayStation 4/Pro, wsteczna kompatybilność na PlayStation 5, PC, Stadia), na których zostanie wydana oraz testowania jej na tych platformach w warunkach dużego rozproszenia zespołu produkcyjnego. Wskazane działania wymagają zapewnienia dodatkowego czasu ze strony Spółki.

W ocenie Zarządu przesunięcie daty premiery o 21 dni pozostaje w długoterminowym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

