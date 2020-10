Przedsprzedaż PlayStation 5 o wiele większa niż w przypadku PlayStation 4. Sony zdradza dane

– Popyt wyrażony poziomem zamówień przedpremierowych był bardzo, bardzo duży – powiedział w wywiadzie z Agencją Reutera Jim Ryan, dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment.

Ryan przyznał, że w ciągu pierwszych 12 godzin sprzedało się w Stanach Zjednoczonych tyle samo konsol Playstation 5, ile PlayStation 4 w ciągu pierwszych 12 tygodni.

Dostęp do Playstation 5 w dniu premiery może być utrudniony

– Może się zdarzyć, że nie wszyscy, którzy chcą kupić PS5 w dniu premiery będą w stanie znaleźć konsolę w sklepach – przyznał Ryan. Zapewnił jednak, że Sony „pracuje tak ciężko, jak to możliwe”, aby zapewnić dostawy na koniec roku. Polska premiera PS5 zaplanowana jest na 19 listopada.

Kłopoty z zakupem PS5 w dniu premiery mogą dotknąć również polskich graczy. Na tę chwilę żaden sklep nie oferuje już konsol w preorderze. Prawdopodobnie nie wrócą już one do przedsprzedaży. Nie wiadomo jednak, czy, a jeśli tak, to jak wiele egzemplarzy konsol trafi do polskich sklepów w dniu premiery. Może się okazać, że zakup konsoli nie będzie prosty.

Czytaj też:

Twórcy Cyberpunka otrzymują groźby śmierci. „Jesteśmy ludźmi, takimi jak wy”