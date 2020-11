Elon Musk czeka na premierę Cyberpunka 2077. Ma nadzieję, że gra nie będzie „nudna”

Kontorwersyjny miliarder Elon Musk na swoim Twitterze niejednokrotnie wskazywał, że sam jest graczem i odnosił się do wileu współczesnych gier. Już wcześniej nawiazywał też do gry Cyberpunk 2077 tworzonej przez polskie studio CD Projekt RED.

W nowym wpisie Musk potwierdził, że oczekuje na grę Polaków, ale wyraził też pewne obawy w związku z kilkukrotnym przeniesiniem premiery gry.

„Mam tylko nadzieję, że ta gra nie zmieni się w nudną ze strachu przed jej anulowaniem” – napisał miliarder na Twitterze.

Cyberpunk 2077. Premiera za niecały miesiąc

Cyberpunk 2077 do sklepów trafi 10 grudnia. Parę dni temu, dokładnie miesiąc przed tą datą producenci gry z CD Projekt RED postanowili o niej przypomnieć i ponownie udostępnić zapowiedź, którą opublikowano na miesiąc przed poprzednią datą premiery.

„ Spróbujmy jeszcze raz: do premiery Cyberpunka 2077 został dokładnie miesiąc!” – taki komunikat pojawił się na oficjalnym profilu gry na Facebooku. To nawiązanie do dokładnie takiego samego komunikatu, który firma opublikowała trzy tygodnie temu, na miesiąc przed zapowiadana wcześniej premierą gry Cyberpunk 2077.

Premiera gry Cyberpunk 2077 była przekładana trzykrotnie. Pierwotnie miała trafić do sklepów na wiosnę 2020 roku.

