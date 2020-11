Pokazano nowy fragment Cyberpunka 2077 i potwierdzono datę premiery

Prezent dla graczy, którzy już nie mogą doczekać się premiery Cyberpunka 2077. CD Projekt pokazał kolejne, niepublikowane wcześniej 10 minut rozgrywki. Dzięki nowemu odcinkowi „Night City Wire” zobaczyliśmy więcej ujęć miasta, jedną z misji, interesujące wielu sceny jazdy samochodem, a także, Keanu Reavesa.

– W związku z premierą Cyberpunka 2077 10 grudnia, wielu z was chciało zobaczyć, jak gra wygląda na konsolach – powiedziała Hollie Bennett, szefowa działu komunikacji na Wielką Brytanię. Widzowie znają ją już z poprzednich odcinków „Night City Wire”. Tym samym nie dość, że gracze zobaczyli rozgrywkę na Xboxach One i maszynach nowej generacji – Xbox Series X i Series S, to jeszcze zostali zapewnieni, że premiera nadal planowana jest na 10 grudnia. W ostatnich dniach znów bowiem pojawiały się głosy, że gra może zostać ponownie przesunięta i pojawi się na sklepowych półkach dopiero w przyszłym roku. Deweloperzy jednak zaprzeczają, a na dowód tego pokazują, że produkt gotowy jest nie tylko na komputery stacjonarne, ale także na obie generacje konsol.

Cyberpunk 2077. Darmowe rozszerzenie dla nowych generacji

Hollie Bennett powiedziała także, że gracze mogą się spodziewać, że w 2021 roku pojawi się duże, darmowe rozszerzenie, które jeszcze upiększy grę na konsolach najnowszej generacji. W dniu premiery gra będzie działa jednak na obu generacjach.

