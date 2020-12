Tu mógłby być news, ale nasi redaktorzy grają w Cyberpunka 2077. Na szczęście dzielą się wrażeniami

Cyberpunk 2077 jest dostępny od 1 w nocy 10 grudnia – ten dzień właśnie nadszedł dla setek tysięcy, jeśli nie milionów graczy. W dniu premiery zapraszamy do naszej relacji prosto ze świata gry, za którą odpowiadają redaktorzy Wprost.pl: Marcin Haber, Jakub Bojakowski i Maciej Zaremba. W ruch pójdą dwa komputery, a także jedna konsola (do jednego z nich na dzień przed premierą dotarło PlayStation 5 – przedświąteczny cud). Nasi ludzie zapowiadają twardo: będą grali do upadłego.

Szczęśliwie dzielą się spostrzeżeniami o Cyberpunku 2077, ale obiecali, że nie będą nikomu psuć zabawy – ta relacja jest wolna od spoilerów. Zerkajcie razem z zespołem Wprost.pl, co dzieje się w Night City!

Redaktorzy Wprost.pl grają i relacjonują:

Cyberpunk 2077 to też implanty dla postaci. "Parę nowych wszczepów i można grać dalej" - raportuje nam Marcin Haber.



Marcin Haber przemierza Night City i pyta: A jak tam Wasz widok z okna?



Marcin Haber: Dzień dobry, Night City! Pora rozpocząć grę i przedstawiać pierwsze wrażenia.

Co rzuca się w oczy od razu? Nieco przytłaczający interface, barwy i ilość bodźców!



twitter.com Zgodnie z zapowiedziami, nasi redaktorzy wybrali granie w Cyberpunka 2077 w ten czwartek. Jeden ze śmiałków czekał do pierwszej w nocy i pograł. Jeśli można to nazwać graniem, bo jak opisuje, dotarł do samouczka i skupił się na tworzeniu postaci.



Jakub Bojakowski stwierdza: Fajnie się bawiłem robiąc postać, dotarłem do samouczka i na razie kończę, oczy zmęczone. Z rzeczy istotnych przy tworzeniu postaci: Paznokcie w zielono-czarną kratę, makijaż pod oczy delikatny, biały, zero piercingu.



CD Projekt ogłasza sukces sprzedażowy Cyberpunka 2077. Akcje... w dół Cyberpunk 2077 na chwilę „wykończył” serwery platform. Na Steam grało jednocześnie milion osób



Mieliście problemy z platformami? Nie tylko wy. Witamy w relacji z Cyberpunka 2077 okiem redaktorów Wprost.pl!

Serwery Steam zawieszone przez Cyberpunka 2077, sprzedano ponad 8 mln egzemplarzy gry

Premiera Cyberpunka 2077 sprawiła, że po godz. 1 w nocy czasu polskiego wystąpiły problemy z platformami takimi jak Steam czy GOG. Nic dziwnego, Steam poinformował później, że w krytycznym momencie w grę CD Projekt RED grało ponad milion osób.

Rano 10 grudnia CD Projekt SA przekazało z kolei, że do środy 9 grudnia złożono ponad osiem milionów zamówień przedpremierowych na grę.

Czytaj też:

Cyberpunk 2077 na chwilę „wykończył” serwery platform. Na Steam grało jednocześnie milion osób