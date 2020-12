Sony usuwa ze sklepu Cyberpunka 2077. Gracze mogą wnioskować o zwrot pieniędzy

„Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment dotyczącą usunięcia do odwołania cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 ze sprzedaży z PlayStation Store” – napisała spółka w komunikacie skierowanym do Komisji Nadzoru Finansowego.

Decyzja została przekazana dzisiejszej nocy. Jest to reakcja producenta konsoli PlayStation na niezwykle krytyczne recenzje gry, które płyną od użytkowników, którzy kupili ją na urządzenia poprzedniej generacji. Jeszcze na kilka dni przed premierą prezes CD Projekt Adam Kiciński zapewniał podczas konferencji z inwestorami, że wersja na konsole poprzedniej generacji działa „zaskakująco dobrze”. Przeciwnego zdania byli gracze, którzy wystawili grze fatalne noty. Serwis Metacritic, który agreguje opinie graczy i recenzentów został zalany bardzo niskimi notami od użytkowników konsol. Obecnie gra ma wynik 87/100 w ocenach recenzentów i 7/10 w recenzjach graczy.

Cyberpunk 2077 – możliwy zwrot gry

„Decyzja podjęta została po konsultacjach Spółki z przedstawicielami SIE dotyczących umożliwienia realizacji zwrotu gry osobom, które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrotu. Wszystkie dotychczas sprzedane poprzez PlayStation Store cyfrowe egzemplarze gry pozostają dostępne do użytkowania przez dotychczasowych nabywców” – czytamy dalej.

„SIE przez cały czas dąży do tego, aby zapewnić klientom wysoki poziom satysfakcji. W związku z tym oferujemy zwrot pieniędzy wszystkim graczom, którzy kupili Cyberpunk 2077 w PlayStation Store. SIE usuwa też grę Cyberpunk 2077 z PlayStation Store aż do odwołania” – informuje Sony na oficjalnej stronie.

CD Projekt zapewnił, że będzie pracował nad naprawą wersji na konsole poprzedniej generacji. Duże łatki optymalizujące działanie najnowszej produkcji warszawskiego studia mają się pojawić w styczniu i lutym 2021 roku.

