Wielkie rozdawnictwo w EGS. Przez 15 dni - 15 darmowych gier, w tym kilka perełek

Do tej pory w ręce graczy wpadły już takie tytuły jak Cities: Skylines, Oddworld: New n Tasty, The Long Dark,

Defense Grid czy Alien: Isolation. Co najmniej cztery z nich uznalibyśmy za miły prezent świąteczny. To jednak nie wszystko! Każdego kolejnego dnia możemy oczekiwać na jeszcze jedną, całkowicie darmową grę. W tym kilka naprawdę świetnych tytułów (Darkest Dungeon! Inside! My Time in Portia!). Oficjalnie co prawda nie wiadomo, czego mamy się spodziewać w kolejnych dniach, ale nieoficjalna lista krążąca w sieci do tej pory była całkowicie zgodna z tym, co z czasem odkrywano.

Gry odbierać można każdego dnia od godziny 17:00. Jak szybko zauważycie, zainteresowanie jest tak duże, że serwery EGS mają spore problemy z obsłużeniem wszystkich chętnych o tej porze. A spieszyć się niestety trochę trzeba, bo promocja na dany tytuł ważna jest jedynie przez 24 godziny. Oprócz darmowych gier w sklepie Epic Games trwa oczywiście także wyprzedaż, a do zakupu każdej gry sklep dokłada kupon o wartości 40 zł. W ten sposób już za jedyne 40 zł kupić możemy np. Disco Elysium, hit RPG z końca ubiegłego roku.

Pełna lista tytułów rozdawanych przez Epic Games Store:

Cities: Skylines – 17 grudnia

Oddworld: New n Tasty – 18 grudnia

The Long Dark – 19 grudnia

Defense Grid 1 – 20 grudnia

Alien: Isolation – 21 grudnia

Metro 2033 (Original or Redux version) – 22 grudnia

Tropico 5 – 23 grudnia

Inside – 24 grudnia

Darkest Dungeon – 25 grudnia

My Time in Portia – 26 grudnia

Night in the Woods – 27 grudnia

Stranded Deep – 28 grudnia

Solitairica – 29 grudnia

Torchlight II – 30 grudnia

Jurassic World Evolution – 31 grudnia

