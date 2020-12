CD Projekt pozwany w USA za premierę Cyberpunka 2077. Spółka zapowiada „aktywną obronę”

Pozwy złożyły dwie amerykańskie kancelarie The Schall Law Firm i Rosen Law Firm.

Jak informuje Rosen Law Firm w opublikowanym komunikacie, w pozwie oskarża się CD Projekt RED o składanie fałszywych i / lub wprowadzających w błąd oświadczeń oraz nieujawnienie, że „w Cyberpunk 2077 praktycznie nie można było grać na systemach Xbox lub Playstation poprzedniej generacji z powodu ogromnej liczby błędów”. Kancelaria przypomina, że doprowadziło to do usunięcia gry Cyberpunk 2077 ze sklepu Playstation, a Sony, Microsoft i CD Projekt zaoferowały pełny zwrot pieniędzy za grę niezadowolonym klientom.

Podobne zarzuty stawia Schall Law Firm. Zdaniem obu Kancelarii, w efekcie zarzucanych działań doszło do zawyżenia cen akcji i ich gwałtownych spadków po ujawnieniu błędów wersji na konsole starej generacji, na czym znacząco stracili inwestorzy. Obie kancelarie wezwały inwestorów, którzy odnieśli straty do dołączenia do złożonych pozwów.

Możliwe, że przeciwko CD Projektowi pojawią się również kolejne pozwy. Portal Yahoo Finance informował kilka dni temu, że nowojorska kancelaria Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP również wezwała do zgłaszania roszczeń akcjonariuszy CD Projektu w USA.

Czytaj też:

Cyberpunk 2077 sprzedany w ponad 13 mln kopii. Dane uwzględniają zwroty po kontrowersyjnej premierze

Pozew zbiorowy po premierze Cyberpunka 2077. CD Projekt odpowiada

Zawiadomienie o złożeniu pozwu zbiorowego w USA otrzymał już CD Projekt, o czym poinformowano w opublikowanym raporcie do KNF.

„Pozywający domagają się ustalenia na drodze sądowej czy działania Spółki i jej Członków Zarządu związane z premierą gry Cyberpunk 2077 stanowiły naruszenie przepisów federalnych, poprzez między innymi wprowadzenie inwestorów w błąd doprowadzając tym samym do powstania strat po ich stronie” – czytamy w komunikacie. „Treść pozwu nie określa wartości roszczenia” – dodano.

CD Projekt poinformował również, że „spółka podejmie aktywną obronę przed wszelkimi tego typu roszczeniami”.

Czytaj też:

Cyberpunk 2077. Miał być przełom, a jak jest w rzeczywistości? Ocena trzech graczy