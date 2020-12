Najpopularniejsze gry na Steam. Na 12 tytułów tylko 2 są z tego roku

Wśród 12 gier, które wypracowały największy przychód brutto w 2020 roku na Steamie, znalazły się tylko trzy tytuły, które swoją premierę miały w ciągu ostatnich 365 dni. To Doom Eternal, Fall Guys oraz oczywiście Cyberpunk 2077. Wszystkie pozostałe to dobrze znane graczom produkcje z lat poprzednich, w tym m.in. Counter-Strike: GO z 2012 roku czy DOTA 2 z 2013 roku.

Among Us



Counter-Strike: Global Offensive



Grand Theft Auto V



Dota 2



Monster Hunter: World



Destiny 2: Beyond Light



DOOM Eternal



Red Dead Redemption 2



Rainbow Six Siege



Fall Guys



PUBG



Cyberpunk 2077

Jeżeli chodzi o najczęściej grane (co najmniej 200 tys. graczy jednocześnie), nowości jest jeszcze mniej. Tu załapały się tylko Cyberpunk 2077 oraz Mount & Blade: Bannerlord. Znów przewijają się tytuły sprzed prawie dekady, wspomniane CS: GO oraz DOTA 2, czy Terraria z 2011 roku. Pełną listę znajdziecie w poniższej prezentacji.

Life is Strange 2 Launch Trailer



Terraria



Among Us



PUBG



Mount & Blade II Bannerlord



Counter-Strike: Global Offensive



Grand Theft Auto V



Dota 2



Monster Hunter: World



Destiny 2: Beyond Light



Cyberpunk 2077Czytaj też:

Najpopularniejsze piosenki w Polsce i na świecie. Spotify podsumowuje rok 2020