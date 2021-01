Najlepsze gry 2020 roku wg użytkowników Metacritic. Wygrał tytuł atakowany wyjątkowo zażarcie

Ocena 85



Druga część kultowego The Last of Us była jedną z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku na PlayStation 4. Pierwsza część, opowiadająca o przygodach nastoletniej Ellie w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych, w ciągu pierwszych trzech tygodni od premiery sprzedała się w liczbie 3,4 mln kopii. Twórcy słusznie spodziewali się, że kontynuacja znacznie przebije ten wynik.

TLOU 2 albo się kocha albo nienawidzi

Pierwsza część historii Joela i Ellie z 2013 roku poruszyła zarówno graczy, jak i recenzentów. W serwisie Metacritic The Last of Us dorobiło się średniej ocen 95/100, podczas gdy użytkownicy oceniali ją na 9,2/10 punktów. Jedną z najmocniejszych strony gry była fabuła, dlatego niektórzy fani tytułu zareagowali ogromnym oburzeniem na brawurowy scenariusz części drugiej. TLOU2 atakowano m.in. za wprowadzenie wątków LGBT. Recenzenci jednak docenili odwagę scenarzystów. Przełożyło się to na oceny w Metacritic: gra osiągnęła średnią 93 u profesjonalistów, użytkownicy nie mogli dojść do porozumienia i ich oceny stanęły ostatecznie w okolicy 5,7. W oddzielnym głosowaniu podsumowującym rok to jednak właśnie ta produkcja zdobyła najwięcej wskazań, zyskując ogromną przewagę nad drugim i trzecim miejscem.

