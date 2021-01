Nie tylko Cyberpunk i Wiedźmin. Oto lista polskich gier, które doceniono na świecie

Dla wszystkich jasne jest, że CD Projekt RED zdominował zbiorową wyobraźnię i stał się dla branży gier komputerowych tym, czym dla piłki nożnej Robert Lewandowski. Trzeci Wiedźmin był tytułem cenionym i chwalonym na całym świecie, a Cyberpunk 2077 stał się bez dwóch zdań największym wydarzeniem growym minionych miesięcy. Znamienne, że redakcja CD-Action przyznałam mu zarówno tytuł gry roku, jak i niewypału roku.

Byłoby jednak błędem sądzić, że CD Projekt nie ma na naszym krajowym rynku żadnej konkurencji. Także inne polskie studia potrafią sprzedawać swoje tytuły w milionach kopii. Znaczną popularnością cieszyły się choćby Dying Light Techlandu, Frostpunk 11 bit studios, seria Sniper CI Games czy Ghostrunner od One More Level. Cenione są także horrory Bloober Team oraz niezależne produkcje od mniejszych twórców.

Sprawdźcie w naszej prezentacji czy graliście we wszystkie rodzime tytuły. A może o niektórych nawet nie słyszeliście, lub nie kojarzyliście ich z naszym krajem? W takim razie najwyższy czas nadrobić!

Cyberpunk 2077



Seria Wiedźmin



Ghostrunner



Dying Light



Frostpunk



This War of Mine



Painkiller



Layers of Fear



Seria Sniper



The Vanishing of Ethan Carter



SUPERHOT



Observer



Darkwood



Bulletstorm



Serial Cleaner



Seria Call of Juarez



Green Hell



Green Hell

