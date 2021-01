Króciutka gra podsumowująca rok 2020. Powinniście dać jej szansę!

Rok 2020 to prawdziwe pasmo nieszczęść. Twórcy opisywanej tutaj gry musieli więc dokonać wyboru i w swojej krótkiej produkcji zamieścić najważniejsze. Mamy więc pożary w Australii, pandemię COVID-19, lockdown, spadki na giełdzie, powodzie i drugą falę pandemii. Po drodze oddano też hołd zabitemu przez policjanta George'owi Floydowi oraz wspomniano wyścig prezydencki w USA. Nie zabrakło wątków humorystycznych. Jeden z króciutkich etapów traktuje o problemach z... łącznością podczas pracy zdalnej i videokonferencji. Doceniono też sukces TikToka.

2020 Game. Kilka minut dobrej zabawy

W 2020 Game naprawdę warto zagrać. Jest to przede wszystkim gra darmowa i przeglądarkowa – nie trzeba nic ściągać, nie trzeba się nigdzie rejestrować. Etapy są krótkie, niebrzydkie, nie za trudne i dobrze zaprojektowane. To właściwie bardziej interaktywny żart niż gra komputerowa. Najlepsze jest oczywiście zakończenie. Warto poświęcić te 2 minuty na dotarcie do mety. Pozostaje nam tylko podać link do gry i życzyć wam udanej zabawy!

