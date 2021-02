Jan Paweł II w grze komputerowej. Aktualizacja „Godności, wolności i niepodległości” już dostępna

Jana Pawła II nigdy za dużo. Z takiego założenia wychodzi w każdym razie resort edukacji, który przygotował kolejną inicjatywę związaną z papieżem Polakiem. Tym razem jest to gra komputerowa, która zdaniem twórców „wychodzi naprzeciw potrzebom młodego pokolenia”.

Ci, którzy w ostatnich miesiącach słuchali uważnie wystąpień nowego ministra edukacji Przemysława Czarnka, nie powinni być zaskoczeni. Polityk Prawa i Sprawiedliwości dał się już poznać jako gorący orędownik szerzenia wiedzy o życiu i dokonaniach Karola Wojtyły. Minister wyrażał przekonanie, że Jana Pawła II w polskiej edukacji jest wciąż za mało i pod tym względem krytycznie patrzył m.in. na kanon lektur.

Czarnek: Młodzież musi poznać dziedzictwo wielkich Polaków

– Oczywiście, że analizujemy lektury, które znajdują się w tym kanonie i w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny, będziemy tak ewentualnie zmieniać ten kanon, by było w nim więcej treści, które pozwolą poznać młodym Polakom skąd są i dlaczego mogą żyć w wolnym kraju. Młodzież musi poznać dziedzictwo wielkich Polaków – mówił na antenie telewizji wPolsce w listopadzie ubiegłego roku szef MEN.

Według ministra edukacji narodowej trzeba upowszechniać dziedzictwo Jana Pawła II – „wielkiego etyka i filozofa”. – Usłyszałem więc, że „minister nie zna kanonu lektur, bo przecież jest »Jan Paweł II, Pamięć i Tożsamość«”. Jest, ale tylko we fragmentach i to nieobowiązkowo. Musimy odkrywać nasze człowieczeństwo, ale nie będzie tu decyzji natychmiastowych, które wywracają do góry nogami świat oświaty. To organizm żywy, na którym nie można przeprowadzać eksperymentów. Trzeba stopniowo i konsekwentnie zmieniać tę rzeczywistość. To potrzebne. Widzimy to na przykładzie tej niewielkiej części polskiej młodzieży, która wyszła na ulicę i skandowała hasła, które jeżyły włos na głowie i świadczyły o kompletnych brakach w edukacji i wychowaniu – wyjaśnił.

Czarnek o „nasilonej walce z Kościołem”

Kilka dni później w wywiadzie dla Onetu minister Czarnek odpowiadał na pytanie dotyczące zjawiska pedofilii wśród duchownych. Według ministra, problem ten jest „bolesny” zarówno w Kościele, jak i w innych środowiskach. – Jest też celowo wykorzystywany do walki z Kościołem, religią, Bogiem czy chrześcijaństwem, bo choć w Kościele występuje w nie większej, a nawet mniejszej skali niż w innych środowiskach, to tylko tu jest tak mocno nagłaśniany – stwierdził. – Walka z Kościołem nasila się zawsze w okolicach świąt religijnych i narodowych. Podjęta dziś próba desakralizacji Jana Pawła II jest obrzydliwa i niezwykle czytelna – dodał. Następnie, powołując się na oświadczenie władz KUL podkreślił, że to Jan Paweł II „jako pierwszy podjął zdecydowaną walkę z brakiem porządku moralnego w sferze seksualności, także w Kościele” .

Gra edukacyjna z Janem Pawłem II. Na czym to polega?

Drugi moduł gry „Godność, wolność i niepodległość” związany z tematyką dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II jest już dostępny na platformie epodreczniki.pl oraz na stronie niepodlegla.men.gov.pl. Ministerstwo edukacji i nauki zachęca nauczycieli, uczniów oraz rodziców do korzystania z tego narzędzia edukacyjnego, które zdaniem twórców „wprowadza w świat wartości wielkiego Polaka”.

„Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” – baza wiedzy o Papieżu Polaku

Gra edukacyjna poświęcona Janowi Pawłowi II składa się z 18 misji (zadań dla ucznia), które swoją tematyką nawiązują do biografii Papieża Polaka. Stanowi ona bazę wiedzy na temat życia, działalności i dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II. Wykorzystane treści są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. To nowatorska propozycja przeznaczona dla uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Gra jest podzielona na strefę gracza, gdzie można podjąć się realizacji misji, oraz strefę merytoryczną, w której nauczyciele znajdą scenariusze lekcji. Gra może być wykorzystana podczas zajęć poświęconych wartościom i autorytetom, np. w ramach godziny wychowawczej.

Gra znajdzie zastosowanie także na lekcjach języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii czy religii. Ponadto nauczyciele mogą ją wykorzystać w ramach kół zainteresowań, na zajęciach wyrównawczych i zajęciach świetlicowych. Jest pomocą dydaktyczną dostosowaną do wieku i możliwości uczniów i uwzględniającą różne potrzeby edukacyjne.

Gry edukacyjne o tematyce patriotycznej

„Godność, wolność i niepodległość” oraz „Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” to gry edukacyjne przygotowane w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski. Wprowadzają one dzieci i młodzież w kulturę własnego narodu i promują historię Polski. Wspierają także kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Nowatorska forma zabawy edukacyjnej wychodzi naprzeciw potrzebom młodego pokolenia i pozwala na przekazanie wiedzy w atrakcyjny sposób.

Projekt edukacyjny ministerstwa „Godność, wolność, niepodległość”

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” to cześć projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020, który jest realizowany w ramach programu rządowego Niepodległa na lata 2017-2022.

Celem projektu było:

budowanie wysokiej jakości międzypokoleniowego kapitału ludzkiego przez kształtowanie postaw opartych na wspólnych Polakom wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność i prawa człowieka;

popularyzowanie wiedzy o tematyce patriotycznej i kształtowanie poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i tradycją.

W związku z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II w uzupełnieniu projektu MEN na 2020 r. w grze edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość” dodano moduł edukacyjny związany z dziedzictwem kulturowym Jana Pawła II. Jak czytamy na stronie resortu, celem tych zmian była m.in. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o Janie Pawle II, w tym kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży.

