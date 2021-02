Wyciekło imię polskiej wojowniczki w randze premiera. Krystyna w Tekkenie 7!

O najnowszej postaci z dodatku do gry Tekken 7 wciąż nie wiemy zbyt wiele, ale każda kolejna informacja rozpala wyobraźnię graczy. Wiadomo na pewno, że bohaterka z kolejnego DLC pełnić będzie funkcję premier Polski, a wyglądem przypomina wiedźminkę Ciri z gier CD Projektu. W krótkim zwiastunie wojowniczka mówi też do telefonu, że „musi wygrać w imię wszystkich Polaków”.

Teraz, prawdopodobnie przez zwykły błąd, na światło dzienne wypłynęły nowe informacje. Przez krótką chwilę w sklepie internetowym Microsoftu dostępna była strona z opisem postaci. Udało się ją skopiować jednemu z użytkowników Reddita. Dzięki przekazanym przez niego informacjom wiemy, że imię przewidywane dla nowej postaci to swojsko brzmiąca Krystyna.

„Tajemnicza kobieta, która szybko doszła do władzy w Polsce. Premier Krystyna dołącza do Turnieju Króla Żelaznej Pięści, aby przejąć kontrolę nad Mishima Zaibatsu dla swojego kraju. Ma jednak osobiste motywy związane z rodziną Mishima” – możemy przeczytać we wpisie użytkownika mahdp.

Katsuhiro Harada w Polsce

Okazuje się, że Katsuhiro Harada z Bandai Namco Entertainment odwiedził nasz kraj w 2020 roku i choć przez pandemię koronawirusa nie zwiedził za wiele, wystarczyło mu to do podjęcia odpowiedniej decyzji. Producent odpowiedzialny za markę Tekken wyjaśniał, że „w Polsce już wielokrotnie zdarzały się kobiety na stanowisku premiera”, a twórcy gry od dawna chcieli mieć tego typu postać w swojej galerii wojowników.

Twórca Tekkena współpracował z ambasadą Polski

Harada współpracował nawet z polską ambasadą w Japonii. W zwiastunie widzimy ujęcia z Warszawy i Krakowa, jest też polska lektorka. Sama wojowniczka, choć nie widzimy jej w pełnej krasie, do złudzenia kojarzy nam się z Ciri z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Fani Beaty Szydło, Ewy Kopacz i Hanny Suchockiej będą zawiedzeni, ale my musimy przyznać, że jesteśmy wyjątkowo podekscytowani. Już nie możemy doczekać się obijania Kinga i Yoshimitsu długimi nogami pani premier. Premiera nowej postaci planowana jest na „wiosnę 2021”.

