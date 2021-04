World of Tanks dostępne na Steamie i z nowym zwiastunem. Tak, dopiero teraz

Od teraz gracze regularnej wersji PC oraz użytkownicy Steam będą mogli walczyć ramię w ramię w pancernych bitwach czołgów PvP! Wersja na Steam jest co prawda dostępna wyłącznie dla nowych graczy, ale oferuje dokładnie to samo, co popularny na całym świecie World of Tanks. Popisowa gra Wargaming trafiła już do milionów graczy na całym świeci. Na dziesiątkach szczegółowych map można walczyć 600 czołgami z 11 krajów, biorąc udział w setkach różnych wydarzeń, korzystając z tysięcy usprawnień, o które regularnie gra jest aktualizowana.

WoT z czterema Złotymi Joystickami

Gracze mają możliwość doświadczyć realistycznej grafiki i dźwięków oddających atmosferę bitew czołgów. Na odkrycie czeka pięć różnych typów pojazdów zapewniając zbalansowaną i zróżnicowaną rozgrywkę. Unikatowe mapy bazują na największych bitwach pancernych w historii ludzkości, toczonych w miastach z całego świata. Swoich umiejętności można dowieść w różnych trybach gry, zarówno współpracując z drużyną, jak bazując na indywidualnej taktyce. Dzięki oddanej społeczności czołgistów World of Tanks zdobyło 4 nagrody Złotego Joysticka i pobiło dwukrotnie rekord Guinessa w największej ilości zarejestrowanych graczy na serwerze gry MMO.

Kisłyj: Gracze grają w WoT już od 10 lat

- W Wargaming, naszym największym sukcesem i dumą jest fakt, że stworzyliśmy grę, którą gracze kochają i w którą grają już od 10 lat. Zbliżyliśmy do siebie ludzi z całego świata i siła społeczności jest niezrównana. Wierzę, że World of Tanks dla wielu to coś więcej niż gra, to wyjątkowe hobby dla milionów graczy i tak zostanie w następnych dekadach - podkreśla Wiktor Kisłyj, prezes firmy. - To fantastyczne obserwować, jak nasza gra rozrasta się o nowych graczy i z dumą witam społeczność Steam w rodzinie czołgistów - dodał.

O World of Tanks

World of Tanks to najpopularniejsza drużynowa, wieloosobowa sieciowa gra akcji poświęcona w pełni bitwom czołgów XX-wieku. Pozwala uczestniczyć w bitwach pancernych z okresu II Wojny Światowej wraz z innymi śmiałkami z całego globu. Twój arsenał to ponad 600 czołgów, 11 nacji (USA, Niemcy, ZSRR, Francja, Wielka Brytania, Japonia, Chiny, Szwecja, Czechosłowacja, Włochy i Polska), odtworzonych z dbałością o szczegóły i zgodność historyczną.

O Wargaming

Wargaming to prywatna firma z siedzibą na Cyprze, zajmująca się produkcją gier komputerowych. Jest obecnie jednym z liderów branży, zatrudniając ponad 5500 pracowników w biurach na całym świecie. Już ponad 200 000 000 graczy spróbowało jej gier na wszystkich najważniejszych platformach sprzętowych. Wiodącym tytułem jest oczywiście opisywany tutaj pancerny hit World of Tanks.

