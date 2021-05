„Kajko i Kokosz” trafi na konsole. Klasyka polskiego komiksu od RedDeerGames

Studio RedDeerGames stworzy gry na podstawie legendarnego polskiego komiksu Kajko i Kokosz. Spółka z portfela PMPG Polskie Media, właściciela m.in. „Wprost”, podpisała umowę z Fundacją „Kreska” im. Janusza Christy. Umowa zakłada przygotowanie gry oraz interaktywnej kolorowanki.

– W imieniu własnym oraz całego zespołu RedDeerGames pragnę podziękować fundacji „Kreska” za okazane zaufanie do naszego studia i wybranie nas jako partnera do stworzenia gry komputerowej, opartej na klasyce polskiego komiksu „Kajko i Kokosz”, będącej dla wielu pokoleń częścią solidnej rozrywki, która aż prosi się, żeby przenieść ją na inne media. Ze swej strony mogę zapewnić, że nasz zespół dołoży wszelkich starań, by stworzyć produkcję na najwyższym poziomie, a jej efekty na długo pozostały w pamięci graczy — mówi Michał M. Lisiecki, Prezes Zarządu RedDeerGames sp. z o.o.

„Kajko i Kokosz” nie tylko jako serial

Polski komiks zainteresował także Netfliksa. Serwis streamingowy stworzył animację składającą się z 26 trzynastominutowych odcinków. Pierwsze odcinki można już obejrzeć. Całość ma być dostępna do 2022 roku. Parze słowiańskich wojów głosów w serialu użyczyli Artur Pontek jako Kajko oraz Michał Piela w roli Kokosza.

Po serialu przyszedł czas na grę. „Dzięki współpracy RedDeerGames z Fundacją ‚Kreska’ bohaterowie komiksu „Kajko i Kokosz”, którzy do dziś w swej tradycyjnej formie bawią i fascynują zarówno młodszych, jak i starszych odbiorców, staną się podstawą do stworzenia gry wideo, która szybko zyska globalną popularność” – czytamy w komunikacie.

– Mój Dziadek był bardzo pomysłowy. Pragnął, aby dzieciństwo wielu pokoleń polskich czytelników było kolorowe i pełne uśmiechu. Cieszę się, że Jego dziedzictwo na rok przed oficjalnym 50-leciem Kajka i Kokosza doczekało się szerokiej promocji zarówno wśród serialowych hitów na platformie Netflix, jak i na deskach Teatru Syrena w Warszawie z zapowiadaną na wrzesień br. premierą musicalu „Kajko i Kokosz Szkoła Latania”. Współpraca z RedDeerGames to kolejny etap, który pozwoli dotrzeć tym razem jako gra do współczesnych odbiorców na całym świecie poprzez platformy gamingowe. Wierzę, że działania te pomogą Fundacji w dalszej promocji twórczości Janusza Christy – mówi Paulina Christa, Prezeska Fundacji „Kreska” im. Janusza Christy.

„Kajko i Kokosz” na Nintendo Switch

Umowa zakłada wieloletnią licencję, która gwarantuje RedDeerGames również czteroletni okres licencji wyłącznej na platformę sprzętową Nintendo Switch. „RedDeerGames jako producent i wydawca obu gier, zapewnia środki finansowe na ich produkcję, odpowiednią ekspozycję tytułów oraz koszty marketingu związane z ich promocją i dystrybucją” – poinformowano.

