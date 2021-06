Jedna z najlepszych polskich gier za darmo w EGS. Nie będzie nudy w długi weekend

Długie weekendy to dla graczy prawdziwe święto. Czasem jednak potrafią zamienić się we frustrujący rytuał przeglądania setek gier i problem z wybraniem tej jednej, której zdecydujemy się poświęcić nasz czas. Jeżeli moglibyśmy coś doradzić, to zdecydowanie polecamy polskiego survival RTS-a od 11 bit studios. Nawet te osoby, które nie przepadają za strategiami czy grami ekonomicznymi, powinny się przy nim świetnie bawić. Zwłaszcza, że "za darmo" to uczciwa cena.

Od czwartku 3 czerwca do czwartku 10 czerwca do godziny 17:00 możecie całkowicie za darmo dopisać do waszego konta grę Frosptpunk. To nie tylko budowanie miasta i próba przetrwania w skrajnie nieprzyjaznym postapokaliptycznym mroźnym świecie. To także polityka, ważenie interesów i trudne decyzje, których wagę można odczuć podczas rozgrywki. Czy wysłać do pracy dzieci? A może zadbać bardziej o osoby po amputacjach. Postawić na terror czy raczej kontrolować ludzi przy pomocy religii?

Obok Wiedźminów, Cyberpunka 2077 czy This War of Mine (tego samego studia), Frostpunk stanowi jeden z najlepszych tworów polskiej branży gier komputerowych. Nie zawiedzie was grafika, muzyka również jest na poziomie, rozgrywka wystarczy na co najmniej kilkanaście, a może i kilkadziesiąt godzin. Mówiliśmy już, że za darmo? Grzech nie spróbować.

Czytaj też:

Apple kontra Epic Games. Werdykt wyda Komisja Europejska