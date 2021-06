Ktoś wydał 100 tys. dolarów na tego konkretnego McNuggeta. Coś przypomina?

W piątek 4 czerwca na serwisie aukcyjnym eBay zakończyła się naprawdę nietypowa licytacja. Kupcy mogli bowiem powalczyć o... kawałek kurczaka McNuggets. Nie był to jednak „zwykły” specjał znany z McDonald's.

McNuggets z kształcie postaci z Among Us. Bój o specjał z McDonald's

Poszło o nietypowo uformowanego McNuggeta – ten konkretny, wystawiony na eBay ma kształt postaci występujących w grze Among Us. Jak opisano, szczęśliwy nabywca McNuggeta otrzyma go zamrożonego i zapakowanego próżniowo.

Podobieństwo do postaci z gry Among Us sprawiło, że w trakcie aukcji złożono 184 oferty. Ostatnia z nich, zwycięska, opiewała na 99 997 dolarów (blisko 367 tys. zł). Dla uzmysłowienia sobie, jak mocno cena poszybowała, warto wiedzieć, że aukcja rozpoczęła się od 99 centów.

Nie wiadomo, kto wygrał aukcję. Serwis ign.com trochę żartobliwie podsumowuje, że nie wiadomo, co ostatecznie zdecydowało o takim wywindowaniu ceny. Portal wskazuje, że nietypowego McNuggeta mógł wylicytować wielki fan gry Among Us, ale też... fan K-popu. Skąd takie spekulacje? Wspomniany specjał odnaleziono w zestawie BTS, którego nazwa jest taka sama jak koreańskiego zespołu. W zestawie BTS jest 10 kawałków McNuggets, średnie frytki, średni napój oraz dwa specjalne sosy.

