Wiedźmin skrzyżowany z Pokemon GO? Premiera nowej gry CD Projekt jeszcze w tym miesiącu

CD Projekt we współpracy ze studiem Spokko stworzył grę The Witcher: Monster Slayer. To odpowiednik Pokemon GO dla graczy gustujących w nieco mroczniejszych klimatach. Premierę zaplanowano na 21 lipca.

The Witcher: Monster Slayer fazę testów z użytkownikami przechodzi już od kwietnia tego roku. Teraz CD Projekt ogłasza, że do zabawy dołączyć będą mogli kolejni śmiałkowie. Premiera gry na urządzenia mobilne z Androidem i iOS-em zaplanowana została na 21 lipca. Rejestrować się można nawet już teraz – w sklepie Google Play. Nowa gra ze świata wiedźmina ma korzystać z technologii rzeczywistości rozszerzonej. Pod tą nazwą kryje się rozwiązanie spopularyzowane przez Pokemon GO studia Niantic. Chodzi o wyciągnięcie graczy z domów i zaadaptowanie świata realnego na środowisko gry. Potwory do pokonania będą czaić się przy drodze do szkoły, za kioskiem czy pod pomnikiem, skłaniając nas do częstych spacerów. Twórcy ostrzegają, że gra będzie wymagała od nas sporo kombinowania. Przed wyruszeniem na kolejne polowania, gracze będą musieli przygotować specjalne eliksiry i oleje, skonstruować petardy i przynęty. Nie zabraknie też innych elementów znanych z gier RPG – rozwijania umiejętności i rozdzielania talentów. Znaczenie ma mieć też pora dnia oraz oczywiście lokalizacja. The Witcher: Monster Slayer „Akcja The Witcher: Monster Slayer rozgrywa się kilkaset lat przed wydarzeniami z serii gier Wiedźmin. Na ziemiach Kontynentu roi się od krwiożerczych bestii siejących popłoch i zniszczenie. Gracze wcielają się w profesjonalnych zabójców potworów i – dzięki rzeczywistości rozszerzonej – stawią czoło niebezpieczeństwu, które czai się na każdym kroku” – mogliśmy już wcześniej przeczytać w zapowiedzi. „Liczne potwory swobodnie panoszą się po ziemi, a stosunkowo nowa rola »wiedźmina« stała się niezbędna na Kontynencie. Miną jeszcze setki lat, nim świat usłyszy o Geralcie z Rivii. Musisz chwycić płaszcza, stać się elitarnym zabójcą potworów i oczyścić świat ze wstrętnych bestii” – zachęcają graczy twórcy. Czytaj też:

