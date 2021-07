EA puszcza oko do polskich graczy. W najnowszej grze pojawi się akcent, który wywoła uśmiech nie tylko wśród najmłodszych

Pies-robot, którego zobaczyliśmy na zwiastunach gry Battlefield 2042, otrzyma polskie imię. W polskiej wersji językowej robot Ranger będzie się nazywał Szarik. To oczywiście nawiązanie do słynnego psa z serialu „Czterej pancerni i pies”, który oglądali raczej rodzice i dziadkowie obecnego pokolenia graczy, ale utkwił on w polskiej kulturze na lata.

Szarik będzie walczył u boku gracza

Robot będzie służył jako jeden z elementów urozmaicenia rozgrywki. Gracze będą mogli go użyć, jako jeden z elementów wyposażenia swojej postaci. Szarik ma pomóc między innym w odwracaniu uwagi innych graczy, czy możliwości zastosowania nieoczywistych rozwiązań taktycznych. Będzie jednak podatny na obrażenia zadawane przez broń ciężką.

„Po wylądowaniu Szarik będzie Wam towarzyszył i bronił, nawet za cenę własnego życia! Możecie wydawać mu rozkazy, np. rozpoznania lokalizacji, powrotu i podążania Waszym śladem. Jeśli sytuacja stanie się groźna, pamiętajcie, że macie do dyspozycji polecenie samozniszczenia” – czytamy w specjalnym blogu na stronie producenta.

Battlefield 2042. Kiedy premiera?

Na sklepowych półkach i w sprzedaży internetowej Battlefield 2042 pojawi się 22 października 2021 roku. Obecnie można ją kupować w przedsprzedaży, co wiążę się z otrzymaniem specjalnych dodatków w momencie premiery. Gra na komputery osobiste kosztuje – w zależności od sklepu – około 209-219 złotych.

