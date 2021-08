Frostpunk 2 oficjalnie zapowiedziany. Współautor gry przedstawił wizję

Frostpunk 2 to kontynuacja cenionej gry o przetrwaniu w społeczeństwie, która została nominowana do nagrody BAFTA. Produkcja jest nowym gatunkiem, która łączy w sobie elementy city-buildera, strategii, survivalu oraz symulatora społeczeństwa. Podczas zapowiedzi Frostpunk 2 ogłoszono, że od 12 do 16 sierpnia użytkownicy Steama będą mogli za darmo wypróbować pierwszą część gry.

Frostpunk 2 oficjalnie zapowiedziany. Zwiastun od 11 bit studios

Opublikowano również zwiastun produkcji. Gra pojawi się na PC i będzie dostępna na platformach Steam, GOG i Epic. Nie podano wymagań systemowych ani daty premiery. Na razie nie ma też informacji co z konsolami. Nad Frostpunk 2 pracuje zespół złożony z 70 osób.

11 bit studios opisuje, że akcja Frostpunk 2 toczy się 30 lat po apokaliptycznej zamieci, po której Ziemia zmaga się z mrozem i surowym, lodowatym klimatem. Gracz ponownie wciela się w rolę przywódcy żądnej zasobów metropolii, która do przetrwania i rozwoju potrzebuje zasobów i nowych źródeł energii.

Na co mogą liczyć gracze?

Po epoce węgla szansą na podbicie Frostlandu w celu rozwoju przemysłu ma być ropa naftowa. Ta zmiana nie przychodzi jednak łatwo, bo nie wszyscy chcą iść w nowym kierunku. Trzeba pogodzić żądania i oczekiwania różnych frakcji, które wywołują napięcia i konflikty.

Jeden z dyrektorów produkcji Frostpunka 2 Jakub Stokalski zdradził, że „gracze powinni oczekiwać szerokiego wachlarza wyborów, wolności w kształtowaniu społeczeństwa i miasta na swój sposób, oraz poniesienia konsekwencji swoich decyzji”. Dodaje, że „Frostpunk 2 bazuje na konfliktach z poprzedniej części taki jak: przetrwanie kontra wartości ludzkie czy życie kontra arktyczny mróz”.

