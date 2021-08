Śpiewali o powstaniu warszawskim, dywizjonie 303 i obronie Wizny. Teraz promują WoT

Najnowsza współpraca pomiędzy grupą metalową Sabaton i grą World of Tanks weszła na zupełnie nowy poziom. W środę 25 sierpnia zaprezentowano teledysk do premierowej piosenki „Steel Commanders”, stworzony wspólnie przez muzyków i autorów gry. To utwór opowiadający o potędze i historii czołgów. W teledysku występuje gościnnie Tina Guo, popularna wiolonczelistka, nominowana do nagrody Grammy. Grupa Sabaton przewodzi też nowemu wydarzeniu w grze, w którym nagrodą za ukończenie jest pierwszy w historii czołg premium IX poziomu!

– To wspaniałe doświadczenie współpracować z World of Tanks i Wargamingiem nad tym olbrzymim projektem. Razem stworzyliśmy epicki teledysk do „Steel Commanders” i jest to idealny start tej wielkiej współpracy – mówił Joakim Brodén, wokalista Sabaton. – Jesteśmy dumni, że możemy być częścią nowego wydarzenia w grze, w którym po raz pierwszy w historii gry występuje czołg premium IX poziomu jako nagroda główna, a my jako członkowie załogi! – dodawał.

Poza teledyskiem i nową piosenką, członkowie zespołu Sabaton występują w samej grze jako gwiazdy nowego wydarzenia – „Duch Wojny”. Czołgiści World of Tanks będą mierzyć się z wyzwaniami, aby zdobyć najwiekszą nagrodę – czołg premium IX poziomu Strv K. Uważni widzowie dostrzegą go w teledysku. Głosu w grze użyczył wokalista Joakim Brodén. Z czołgiem wiąże się wiele smaczków do odkrycia, a po jego zdobyciu będzie można powalczyć o unikatowy styl 3D „Duch Wojny”.

– Świetnie się współpracowało z Sabatonem i naprawdę cieszy nas, że są z nami w tym unikatowym projekcie – podkreślał Max Chuvalov, dyrektor wydawniczy World of Tanks. – Nasi gracze kochają ich muzykę i doskonale uzupełniamy się w miłości do historii militariów. Mamy nadzieję, że nowa piosenka zainspiruje czołgistów do jeszcze lepszej gry po kolejne zwycięstwa – dodawał.

Nawet jeśli graczom nie uda się przejść całego maratonu, za każdy ukończony etap dostaną 10 proc. zniżki na ewentualny zakup czołgu i stylu 3D. Strv K ma ponadto własną ścieżkę dźwiękową od Sabatonu oraz pozwoli na zdobywanie obligacji w bitwach losowych. Wydarzenie „Duch Wojny” startuje 27 sierpnia i trwać będzie do 6 września.

Zespół Sabaton

Od ich debiutu w 2005 roku, Sabaton łączy wyjątkowy wystrój sceny z epickimi koncepcjami na albumy, łącząc prawdziwe historie wojenne z klasycznym metalem. Sabaton wydał dziewięć albumów studyjnych, zdobył sześć złotych I jedną platynową płytę. Osiem albumów zyskało miejsce w top 10 międzynarodowych list przebojów, a sześć z nich dotarło do top 5. Grupa dostała osiem nominacji do nagród Metal Hammer Golden Gods zdobywając statuetki za kategorie „Przełomowi artyści” w 2011 oraz „Najlepszy zespół występujący na żywo” w trzech innych latach.

