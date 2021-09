Roblox i Minecraft z obozami koncentracyjnymi. Namierzono prawicowych ekstremistów

Radykałowie wykorzystują popularne platformy dla graczy, by szerzyć na nich nienawiść rasową – to wnioski z 3-miesięcznego śledztwa, prowadzonego przez antyfaszystowską organizację Hope Not Hate. Efekty badania opisało BBC Click.

O tym, że premiujące kreatywność gry z otwartym światem takie jak Minecraft czy Roblox mogą być wykorzystywane nie tylko do neutralnej rozgrywki, było wiadomo już od dawna. W ostatnim czasie tego typu platformy upodobali sobie jednak prawicowi ekstremiście, którzy za ich pomocą promują nienawistne zachowania i radykalizują innych graczy. Autorzy raportu odnaleźli serwery „role playing”, na których gracze budowali nazistowskie obozy koncentracyjne, obozy odosobnienia dla Ujgurów czy tory wyścigowe, na których celem było rozjeżdżanie osób czarnoskórych. twitter – One są małe i nie ma na nich wielu graczy, ale pozwalają ekstremistom na stworzenie wcieleniowych doświadczeń i wprowadzanie swoich radykalnych fantazji w życie – tłumaczył Jacob Davey z Institute of Strategic Dialogue. Po trzech miesiącach badania skrajnych środowisk wyszło też na jaw, że neofaszyści często wykorzystują również komunikatory zrzeszające graczy, m.in. DLive, Odysee i Telegram, na których początkowo rozmawiają np. o Call of Duty czy Minecrafcie, by później wprowadzać bardziej polityczne wątki: antysemickie, rasistowskie i homofobiczne. Szef Hope Not Hate Joe Mulhall podkreślał, że zaczyna się na przechodzeniu do mniejszych grup, na których niekoniecznie najważniejsze jest granie w grę. To tam dyskutuje się dużo o polityce, propagując szkodliwe treści. – Ekstremiści prawego skrzydła znaleźli potencjalnie bezpieczne przystanie do szerzenia swojej ideologii albo nadawania bardziej tradycyjnej propagandy. Takich rzeczy, które przez kilka lat robili na Facebooku, YouTube i Twitterze – wyjaśniał Jacob Davey. Roblox, Minecraft i Call of Duty w odpowiedzi na pytania BBC zapewniały, że zajmują się sprawą i podejmą stosowne działania do zapobiegania rozprzestrzeniania skrajnych postaw. Czytaj też:

