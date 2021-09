Amazon wydał nową grę i wprowadził w niej ciekawe ograniczenie. Jeffem Bezosem w niej nie zostaniecie

Głośna premiera, miliony graczy i widzów na Twitchu. Tak wyglądają pierwsze dni najnowszej gry Amazona – New World. Produkcja to MMORPG, czyli niezwykle popularna przez lata kategoria gier. Swoją popularność zawdzięcza takim grom jak World of Warcraft i Lineage, ale tytuły, które najlepszy czas mają już za sobą.

Studio Amazon Games porwało się jednak na bardzo ambitny plan i jak na razie wygląda to obiecująco. Poza dość klasycznymi, jak na premiery nowych gier online problemów, takich jak kłopoty z dostaniem się na serwery. Spowodowało to gniew graczy, którzy storpedowali oceny na serwisie Metacritic. Obecnie to 3,4/10. Jednak jeśli komuś już udało się dostać do rozgrywki, to raczej odbierał grę bardzo pozytywnie.

Jeff Bezos zabroniony

Jest jednak mały haczyk. Będzie on uciążliwy szczególnie dla osób, które chciałby pożartować z większościowego właściciela i byłego prezesa Amazona – Jeffa Bezosa. Podczas tworzenia postaci, gra blokuje bowiem możliwość nazwania swojej postaci imieniem najbogatszego człowieka świata. Zabronione są także niektóre wariacje na temat tego imienia. Np. zapis z użyciem cyfr – j3ff b3z0s. Znając pomysłowość graczy, po serwerach biega już pewnie kilku Beefów Jesusów i ich kolegów Jeebów Zebosów.

