Epic znów obdarował dobrymi grami. Zobaczcie, co jest do wzięcia

Jak w każdy czwartek o godzinie 17:00 w sklepie Epica zmieniła się oferta dotycząca darmowych gier do pobrania. Skończył się okres siedmiu dni, kiedy gracze mogli przypisać na stałe do swoich kont gry The Hunter: Call of the Wild oraz zestaw ponad tysiąca mniejszych gier retro. Prze kolejne siedem dni będą mogli pobierać Dead by Daylight oraz while True: learn().

Ta pierwsza to sieciowa zespołowa gra akcji, osadzona w horrorowym klimacie. Gracze wcielają się w niej w grupę 4 osób, które próbują przetrwać atak szalonego zabójcy, często znanego z kart powieści, hollywoodzkich produkcji czy legend z różnych krajów. Piąty gracz może wcielać się w samego mordercę, polującego na niemal bezbronnych uciekinierów.

while True: learn() to z kolei gra indie, w której jesteśmy programistą. W tym symulatorze, będącym jednocześnie grą logiczną, musimy opracować nowoczesną technologię, ucząc się przy tym co nieco o programowaniu. Coś w sam raz dla fanów łamania sobie głowy przed komputerem.

