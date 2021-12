Nowy zwiastun „Star Wars: Eclipse”. Fani „Gwiezdnych Wojen” w ekstazie

„Star Wars: Eclipse” to gra typu action-adventure umieszczona w epoce tzw. wysokiej republiki, około 100 lat przed wydarzeniami znanymi z filmowej sagi o Luke'u Skywalkerze, gdy zakon Jedi oraz galaktyczna republika były u szczytu świetności.

Wysoka prepublika jest projektem, który obejmuje liczne media, do tej pory historie z tego okresu ukazywały się głównie, jako książki i komiksy. Teraz dołączy do nich gra wideo.

Najnowsze Gwiezdne Wojny na zwiastunie

Za stworzenie gry odpowiada studio Quantic Dream, które znane jest z takich projektów, jak „Heavy Rain”, „Beyond: Two Souls” i „Detroit: Becoming Human”. Warto zaznaczyć, że były to gry, które można określić mianem interaktywnego filmu, niż klasycznej gry wideo. Informacja, że Quantic Dream robi grę typu action-adventure może więc dziwić. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądała rozgrywka w Star Wars Eclipse, bo zwiastun jej nie pokazał, a zaprezentował jedynie wygląd świata, który trzeba przyznać, że robi wrażenie.

Gra powstaje we współpracy ze studiem Lucasfilm Games i na razie nie ma informacji o potencjalnej dacie premiery. To nie jedyna gra ze świata Gwiezdnych Wojen, jaka jest w produkcji. Wcześniej zapowiedziano remake uwielbianej przez fanów gry „Star Wars: Knights of the Old Republic” oraz stworzenie zupełnie nowej gry w typu open-world przez studio Massive Entertainment należące do Ubisoftu. Pojawiają się także plotki o pracach nad drugą częścią świetnie przyjętej gry z 2019 roku „Star Wars Jedi: Fallen Order”.

