STALKER 2: Serce Czarnobyla na nowych zdjęciach

Nie raz zdarzało się, że materiały reklamujące gry komputerowe przed jej premierą różniły się jakością od tego, co faktycznie trafiało do graczy. Dlatego zawsze warto zachować pewien dystans do materiałów reklamowych, zwłaszcza jeśli nie jest to wideo, a jedynie zdjęcia. Chociaż trzeba przyznać, że zdjęcia z nadchodzącego STALKER-a prezentują się świetnie.

Galeria:

STALKER 2: Serce Czernobyla

„STALKER 2: Serce Czarnobyla”, to jak wskazuje nazwa... czwarta część serii tworzonej przez ukraińskie studio GSC Games World od 2007 roku, gdy premierę miała pierwsza część. Cała seria ma masę wiernych zwolenników, a kolejne części są pozytywnie oceniane.

„STALKER 2: Serce Czarnobyla” został zapowiedziany w lipcu 2020, wtedy można było zobaczyć trailer gry.

Według zapewnień twórców „STALKER 2: Serce Czarnobyla” zapewni 100 godzin rozgrywki wraz z wątkiem głównym oraz zadaniami pobocznymi. Główna historia będzie poprowadzona w sposób nieliniowy. Premiera gry jest zaplanowana na koniec kwietnia 2022.

