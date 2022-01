Assassin's Creed z przytupem wchodzi na Switcha. Wyjątkowo bogaty pakiet na start

Assassin’s Creed: The Ezio Collection – tak zatytułowano wydawnictwo, które umożliwi posiadaczom Switcha przenośną grę w produkcje z kultowej już serii. Ubisoft ogłosił, że premierę tego wydawnictwa zaplanowano na 17 lutego.

Twórcy gry ujawnili, że w pakiecie znajdziemy trzy gry: Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood i Assassin’s Creed Revelations. Oprócz tego dostaniemy trzy dodatki dla jednego gracza oraz dwa krótkie filmy: Assassin’s Creed Lineage i Assassin’s Creed Embers.

Całe wydarzenie promowane jest krótkim zwiastunem, który do mediów społecznościowych trafił 11 stycznia. „The Ezio Collection” to paczka znana już posiadaczom innych konsol. Na PS4 i Xbox One trafiła bowiem już 6 lat temu, w listopadzie 2016 roku.

W pudełku z grą znajdować będzie się jedynie jeden kartridż z Assassin’s Creed II. Pozostałe dwie gry trzeba będzie pobrać na dysk konsoli. Razem z dodatkami i filmami będzie to oznaczało konieczność ściągnięcia 35 GB danych.

Ezio Collection: Napisz swoją historię jako legendarny Mistrz Asasynów

„Napisz swoją historię jako legendarny mistrz asasynów, Ezio Auditore da Firenze w Assassin’s Creed The Ezio Collection, w skład której wchodzą uznane kampanie dla pojedynczego gracza, razem z zawartością dodatkową z trzech gier: Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood, oraz Assassin’s Creed Revelations z ulepszoną grafiką” – zachęca Ubisoft w materiałach promocyjnych.

„Zagraj jako Ezio, najbardziej rozpoznawalny Asasyn z całej serii i podążaj szlakiem jego przygody. Od młodego mężczyzny, który poznaje ścieżki Asasynów w XV wiecznych Włoszech, następnie w Rzymie, kiedy przejmuje dowodzenie nad całym Bractwem Asasynów, aż do ostatniej przygody w XVI wiecznym Konstatynopolu, kiedy podąża śladami swojego wielkiego mistrza, Altaira” – czytamy dalej.

Czytaj też:

Disco Elysium to najlepsza książka, jaką przeczytałem w 2021 roku. Nie zmyślam