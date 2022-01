Ta branża rozwija się w Polsce szybciej niż przewidywano

Polska Liga Esportowa (PLE), zarządzająca m.in. rozgrywkami w „Valorant” na poziomie europejskim, przygotowała raport dotyczący rozwoju firmy oraz esportu ogólnie w 2021 roku.

Polski esport rośnie szybciej niż zakładano

Według raportu PLE branża esportowa rozwijała się szybciej, niż przewidywano. Wpływ miała na to pandemia, która, mimo że zmusiła do odwołania zaplanowanych, dużych wydarzeń typu turniej IEM w Katowicach, to spowodowała wzrost innych form. Według raportu w Polsce już 60 proc. osób w wieku 16-65 lat zetknęła się z pojęciem esportu, a 26 proc. kupiło produkt lub usługę z tym związaną.

W raporcie PLE zamieszczona została analiza rynku sponsorskiego związanego z esportem przeprowadzona przez Sponsoring Insight. Według analizy rynek sponsorski esportu wart jest w Polsce 32 mln złotych, co stanowi 2,6 proc. wartości sponsoringu sportowego. Według analityków proporcja będzie przechylać się na stronę esportu w najbliższych latach.

Esport przeżywa także wzrost na świecie. Według Newzoo 465 mln osób ogląda rozgrywki esportowe, z których prawie połowa jest regularnymi widzami (częściej niż raz w miesiącu). W 2021 branża esportu wygenerowała globalnie ponad jeden miliard dolarów przychodu, co jest wzrostem o 14 proc. w porównaniu do roku 2020.

