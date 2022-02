Sony zmniejszyła stratę z tytułu sprzedaży PlayStation 5, ale wcale się nie cieszy

Sonynadal nie nadąża z produkcją PlayStation 5, aby zaspokoić popyt. Do tej pory Sony sprzedało 17,3 mln konsol najnowszej generacji, z czego 3,3 miliona w ostatnim kwartale 2021 roku. W tym samym okresie wcześniejsza konsola PlayStation 4 sprzedała się w 20,2 mln egzemplarzy.

PlayStation 5 sprzedaje się gorzej więc Sony mniej traci

W związku z tym Sony zaraportował niższy przychód swojego działu gamingowego niż w poprzednim roku. Paradoksalnie zysk ze sprzedaży konsol wzrósł o 12 proc. To dlatego, że Sony traci na każdej sprzedaży PlayStation 5, więc im mniej sprzeda, tym mniej straci.

Problemy z produkcją konsol są bezpośrednio związane z niedostępnością procesorów. Sony przewiduje, że problemy będą ciągnąć się jeszcze przez cały 2022. W związku z tym firma obniżyła przewidywania, co do sprzedaży konsolo w nadchodzącym roku z 14,8 mln do 11,5 mln. Przełoży się to także na niższą stratę.

Dział gamignowy Sony jest największą częścią firmy i odpowiada za jedną czwartą wszystkich przychodów. Starty na sprzedaży konsol Sony odrabia sobie na wysokich cenach gier na nie przeznaczone. Oczywiście im więcej osób posiada konsole, tym więcej może kupować gry, więc niższa niż planowana sprzedaż PlayStation 5 zawsze będzie dla firmy problemem.

