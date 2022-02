Fortnite nie otrzyma wsparcia na jednej z nowych konsol

Steam Deck to najnowsze dzieło firmy Valve, która jest twórcą gier „Counter Strike”, „Dota 2”, czy „Team Fortress”, oraz pierwszego i największego na świecie cyfrowego sklepu z grami Steam. Steam Deck to przenośny komputer PC kształtem przypominający konsolę Nintendo Switch. W założeniu na Steam Decku mają działać wszystkie gry dostępne na platformie Steam, co jeśli okaże się prawdą, będzie przełomowym krokiem w branży gier wideo.

Problemy Fortnite'a na Linuxie

Pomimo zapewnień firmy Valve, że cała biblioteka gier Steam będzie dostępna na Steam Decku, na razie nie jest to pewne. Największą blokadą jest system operacyjny konsoli, który bazuje na systemie Linux. Natomiast większość gier na komputery PC działa na systemie Windows.

Ta różnica okazuje się już istotnym problemem dla firmy Epic, która jest twórcą „Fortnite”, czyli jednej z najpopularniejszych obecnie gier wideo. Szef Epic, Tim Sweeney, który osobiście wypowiadał się o Steam Decku bardzo pozytywnie, przyznał, że jego firma nie planuje dostosować „Fortnite” do gry na konsoli Valve.

Powodem jest troska o uczciwość rozgrywki. Epic korzysta z własnego systemu do identyfikowania i blokowania oszustów (cheaterów) na komputerach PC z systemem Windows, który mógłby nie działać poprawnie w przypadku „Fortnite” na Linuxie. Sednem problemu jest różnorodność systemów Linux i ewentualna konieczność dopasowania programu anti-cheat do każdego z nich.

Inne gry firmy Epic będą natomiast dostępne na Steam Decku, bo wg. Sweeney’a utrzymanie ich wolnymi od oszustów jest łatwiejsze ze względu na mniejszą liczbę graczy oraz innych, zmiennych elementów.