Epic wciąż rozdaje darmowe gry. Tym razem wojenną i mobilną z bonusem 100 dolarów

Pierwszy z tytułów rozdawanych w tym tygodniu osadzony jest w realiach I wojny światowej. Jesteśmy jednym z milionów żołnierzy, walczących na froncie wschodnim tego ogromnego, krwawego konfliktu. W tej grze z 2017 roku możemy zagrać zarówno sami, jak i w trybie multiplayer w grupie 64 graczy. Teoretycznie możemy, ponieważ w rzeczywistości serwery Tannenberga są nieco opustoszałe. Grywa na nich od 50 do około 100 osób, ale darmowa wersja z pewnością chociaż na pewien czas mocno podbije ten wynik.

„Złap za karabin, przygotuj szablę i trzymaj maskę gazową w pogotowiu, ruszając do boju w jednym z najważniejszych konfliktów w historii ludzkości!” – zachęcają twórcy gry w opisie tej produkcji. Z kolei gracze piszą o niej, że jest realistyczna, ogromna i wywołująca wrażenie, a także... frustrująca, toporna i archaiczna. Oceny Tannenberga są raczej mieszane. Metacritic daje produkcji 69/100. Wydaje się jednak, że za darmo warto dać jej szansę. W końcu to żadne ryzyko.

Darmowa gra za darmo? Jest coś jeszcze

Druga gra to produkcja mobilna, funkcjonująca już wcześniej w formule „free to play”. Dlatego więc Epic rozdaje nie samą grę, a bonusy do niej. I to całkiem spore – na start, tuż po zalogowaniu, odbieramy zawartość w grze wycenianą na 100 dolarów.

Shop Titans to symulator sprzedawcy w grach RPG. Trzeba przyznać, że brzmi to pomysłowo. Zadaniem gracza jest tworzenie coraz lepszego ekwipunku dla klientów, dbanie o łańcuchy zaopatrzenia, eksplorowanie podziemi i zbieranie cennych materiałów, niezbędnych do dalszego funkcjonowania sklepu. Gracze piszą, iż jest to prosta, relaksująca rozgrywka. Wadą dla niektórych może być jednak fakt, że na wielu etapach produkcja będzie próbowała wyciągnąć od was więcej pieniędzy. Miłego grania!

