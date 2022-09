Google Stadia zamknięte. Firma zwraca użytkownikom wszystkie pieniądze

Google Stadia zostanie zamknięte 18 stycznia 2023 roku. Usługa cloud gaming giganta internetowego nigdy nie zdobyła masy krytycznej zainteresowania i od początku wydawała się ciekawostką z paroma problemami. W końcu stało się to, czego spodziewali się wszyscy – Google zrezygnowało z kłopotliwego biznesu.

Google stadia zamknięte od 2023 – co dalej?

W oficjalnym wpisie na blogu Google ogłosiło, że zwróci użytkownikom pieniądze za wszystkie dokonane zakupy – sprzęt kupiony w Google Store, gry wideo i dodatki zakupione w ramach programu Stadia. Środków można się spodziewać w połowie stycznia.

„Parę lat temu ruszyliśmy z konsumencką usługą gamingową Stadia. Z jednej strony, oferta była oparta na dobrym fundamencie technologicznym, umożliwiającym strumieniowanie gier do użytkowników. Z drugiej, usługa nie zyskała takiej popularności, jakiej się spodziewaliśmy. Podjęliśmy więc trudną decyzję o stopniowym zamykaniu Stadia” – napisał Phil Harrison, główny menedżer i wiceprezes Stadia.

Od strony technicznej, jeśli jesteście w niewielkim gronie osób aktywnie grających w gry w usłudze Stadia – będziecie nadal mieli dostęp do swojej biblioteki, aż do 18 stycznia. Ma to pozwolić na zakończenie aktywnych sesji gier, a potem dostęp zostanie odcięty.

Technologia Stadia w innych usługach Google

To oczywista zmiana także dla pracowników zespołu, którzy mają być utrzymani w Google, choć rozdzielenie po innych działach korporacji. Jak wynika z informacji prasowej, firma chce wykorzystać technologiczny aspekt nieudanej usługi gamingowej w innych serwisach.

Zdobycze technologiczne Stadia mają być wykorzystane w YouTube, Google Play oraz inicjatywach rozszerzonej rzeczywistości (AR) firmy. Google zamierza też udostępniać technologię partnerom biznesowym.

