Planszówki mogą rywalizować z grami wideo? Spytaliśmy o to tuż przed Dniem Gier Planszowych

Organizowany od 2020 roku Dzień Gier Planszowych to względnie młoda, ale szybko rosnąca impreza. Z każdym rokiem na wzór organizującej ją branży powiększa ona swoje zasięgi i wynajduje nowe pomysły na zainteresowanie potencjalnych chętnych. W przypadku tej konkretnej rozrywki to właśnie ta kwestia wydaje się najważniejszym obecnie zagadnieniem – jak dotrzeć do ludzi, którzy chcą grać w gry planszowe, tylko jeszcze o tym nie wiedzą?

Gry planszowe to nie zabawka?

Gdy rozmawialiśmy na ten temat z Anną Turczyńską, użyła ona ciekawego określenia, dobrze streszczającego istotę problemu. Wyrwało jej się, że „gry planszowe to nie zabawka”. – Chodzi mi o to, że w dalszym ciągu sporo osób postrzega gry planszowe jako formę zabawy dla dzieci, mając w głowie Chińczyka, Monopoly czy Grzybobranie. A na świecie od kilkudziesięciu lat silnie rozwija się branża nowoczesnych gier planszowych skierowanych w dużej mierze do dorosłych osób, świadomie szukających sposobu na efektywny wypoczynek – rozwinęła dopytywana.

– Funkcjonuje nawet określenie, że gry planszowe to „sport intelektualny”. Oczywiście gry planszowe to forma rozrywki, która może łączyć pokolenia. Są gry, w które na równi zagrają rodzice z dziećmi, a także dziadkami i każde pokolenie odnajdzie satysfakcję w rozegranej grze – dodawała. Zwróciła też uwagę, że zwyczajnie poprzez wspólne spędzanie czasu planszówki już niejako z definicji wpływają na tworzenie i zacieśnianie więzi międzyludzkich.

Kto nie spędził wieczora przy Dixit, Kartach Dżentelmenów czy słynnym Catanie, ten przegapił jeden z ciekawszych typów imprezy. Kto w święta nie zagrał z rodzicami w Fasolki czy Tajniaków, ten naraził się na tradycyjną nudę przy stole zastawionym sałatką jarzynową i odwiecznie niewygodne pytania o kwestie zawodowe i towarzyskie. Kto wreszcie nie wciągnął swojego dziecka we wspólne rozgrywki, ten mógł szybko przekonać się, że nie nadąża za wszystkim, co jego potomstwo robi przy ekranie monitora.

Czy planszówki mają szansę przy grach komputerowych?

Tę ostatnią kwestię jako szczególnie interesującą poruszyliśmy w rozmowie z naszą ekspertką. Byliśmy ciekawi, jak gry planszowe radzą sobie w – wydawałoby się, z góry skazanym na porażkę – starciu z grami wideo. Czy „przyrośnięte” do smartfonów dzieci chcą jeszcze rzucać kostką i tasować karty? Odpowiedź również przybrała formę pytania.

– Co jest lepszego od gry komputerowej? Gra komputerowa, w którą można grać ze znajomymi! Nic nie jest w stanie zastąpić kontaktu z drugim człowiekiem, którego lubimy. Tutaj gry planszowe pokazują swoją siłę – siadamy razem przy stole i po prostu świetnie się bawimy – ripostowała przedstawicielka Rebela. – Jeśli chcemy, możemy rozmawiać nad stołem, jeśli wolimy pomilczeć, to można posłuchać innych rozmawiających, albo skupić się na grze – dodawała, pamiętając o bardziej introwertycznych typach graczy.

Zgodziła się też z wartości planszówek jako elementu kontaktu pomiędzy różnymi grupami wiekowymi. – Wszyscy rodzice dorastających dzieci doskonale zdają sobie sprawę z międzypokoleniowej, rosnącej przepaści komunikacyjnej. Cotygodniowe wspólne granie w planszówki to świetny sposób na „przerzucenie mostu” i spędzenie czasu w sposób, który ma szansę wszystkim się spodobać. Trzeba tylko znaleźć gry, które nam pasują – zastrzegała. Podkreśliła przy tym, że wybór jest ogromny. Tylko w tym roku swój udział na międzynarodowych targach w Essen roku zapowiedziało 980 wystawców z listą 1800 nowości.

Planszówkowe trendy

Poprosiliśmy więc o kilka rekomendacji dla czytelników, którzy niekoniecznie muszą mieć ochotę na nurkowanie w tak wielkiej liczbie tytułów. – Wsiąść do Pociągu to absolutny hit, który w ostatnich latach stał się królem planszówkowych półek. Polacy uwielbiają ustawiać barwne wagoniki i podróżować między miastami – rzuciła od razu nasza rozmówczyni.

– Od niedawna ogromną popularnością cieszą się gry z Harrym Potterem w temacie, na przykład Mistrz Pojedynków – wesoła gra w rzucanie czarów różdżkami, przepięknie wydana – wyliczała dalej. – Tym, którzy szukają planszówki rodzinnej z nastawieniem na współpracę, serdecznie polecamy Kroniki Zamku Avel – pełną przygód obronę królestwa przed rosnącym zagrożeniem – kontynuowała.

Przedstawicielka największego polskiego wydawcy wspomniała reż o Łące, która zdobyła nagrodę dla najpiękniejszej gry w konkursie Planszowa Gra Roku 2021. – Łąka jest nie tylko zachwycająca, ale też niezwykle przyjemna w rozgrywce – zapewniała. Zwróciła uwagę, iż każda z prawie 200 kart tego tytułu powstała jako osobna akwarela namalowana przez artystkę Karolinę Kijak, a później została zeskanowana.

Jako zapaleni gracze, także planszówkowi, nie mogliśmy nie zapytać o najnowsze trendy w tej dziedzinie. Na topie mają więc być obecnie gry „fizycznie aktywizujące”. Jako przykład dostaliśmy Dobble XXL z wielkimi kartami, które kładzie się na podłodze. – Gry typu Ry-Bitwa czy Gra w Kotka i Pyszczek pozwalają wykazać się nam refleksem i dobrą oceną odległości. Nie możemy też nie wspomnieć o Latającym Burrito, czyli berku dla dorosłych z okładaniem się wielkimi, dmuchanymi burritami. Tak, taka gra, ze względu na fazę rozgrywki karcianej, nadal kwalifikuje się jako gra planszowa – zapewniała ze śmiechem Anna Turczyńska. Cóż, chyba trzeba będzie sprawdzić przy okazji zbliżającego się święta.

Dzień Gier Planszowych 2022

Już 10 października polscy wydawcy, właściciele sklepów, klubów i pubów z planszówkami przy wsparciu szkół, przedszkoli, domów kultury, świetlic i bibliotek zaproszą Polaków na wspólne granie. Na ten dzień po raz kolejny przygotowano masę atrakcji, których sporą część można śledzić na specjalnej mapie. Planowane są zloty fanów planszówek, różnorakie turnieje, konkursy i oczywiście promocje. Wydarzenia obejmować mają także media społecznościowe. Zapraszamy.