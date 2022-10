Gratka dla fanów Lema. Pierwsze wrażenia z The Invincible

czasemNa początek kilka faktów. The Invincible czy też Niezwyciężony to pierwsza gra wideo polskiego studia Starward Industries. Wydawcą jest także rodzima, ale już międzynarodowo uznana firma 11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk).

Niezwyciężony opiera swoją fabułę i motywy przewodnie o powieść Stanisława Lema o tym samym tytule. Celem produkcji wydaje się więc przybliżenie twórczości Polaka międzynarodowym graczom. Jednak dzięki nieustającej popularności Lema w kraju tytuł zdaje się również szczególną gratką dla polskich fanów sci-fi.

Wprost.pl uzyskał dostęp prasowy do przedpremierowej wersji gry, która umożliwiła niedługą wizytę na pustynnej planecie Regis III. Oto nasze wrażenia z około godziny rozgrywki w czasie misji „Konwój”.