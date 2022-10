Wiedźmin powraca! CD Projekt RED zapowiedział remake gry, od której się zaczęło

Pierwszy Wiedźmin ma już 15 lat i jego twórcy uznali, że to idealny moment na odświeżenie tego tytułu. Gra komputerowa, od której zaczęło się cyfrowe szaleństwo i ponowna moda na Geralta, zdecydowanie zasługuje i potrzebuje tego drugiego życia. Przez ten czas zestarzała się bowiem nie tylko grafika, ale też wiele mechanik obecnych w pierwszej grze Redów. Kto wie, być może nawet nasz zwinny bohater nauczy się wreszcie skakać ponad przeszkodami sięgającymi mu do pasa?

Pierwszy Wiedźmin na silniku Unreal Engine 5

Kultowa gra komputerowa inspirowana jeszcze bardziej cenionymi książkami Andrzeja Sapkowskiego to wciąż popularne dzieło. Obecnie dostępne jest za darmo w sklepie internetowym Good Old Games. Remake doskonale wpisze się jednak w modę na odnawianie nieco już zakurzonych tytułów i pomoże rozbudzić apetyty przed zapowiadaną już nową grą RPG w uniwersum Wiedźmina.

Cieszyć powinno używanie przez twórców słowo „remake”, zamiast „remaster”. Oznacza to, że spodziewać możemy się nie tylko drobnego liftingu, ale całościowej poprawy systemu gry. Gracze liczą na lepszą grafikę, osiągniętą dzięki Unreal Engine 5. Wszyscy chcieliby też większego zróżnicowania przeciwników, poprawienia nieścisłości w fabule czy zwiększenia swobody ruchów, m.in. poprzez dodanie wspomnianych na początku skoków. Ciekawie zapowiada się też nowa wersja Wiedźmina pod względem jego relacji z kobietami, które po 15 latach i poważnych zmianach kulturowych w tym zakresie obecnie byłyby trudne do zaakceptowania. Wspomnijmy tutaj choćby trofea karciane, które gracze zdobywali po udanym zbliżeniu.

CD Projekt RED: Grę robi Fool's Theory

„Jesteśmy zachwyceni, mogąc ogłosić, że trwają prace nad The Witcher Remake!” – napisano na oficjalnej stronie internetowej studia. „Gra jest obecnie we wczesnych fazach rozwoju w polskim studiu Fool's Theory, w które zaangażowanych jest grupa weteranów serii Wiedźmin. My w CD Projekt RED zapewniamy pełny nadzór kreatywny” – dodano. Ujawniono też, że remake Wiedźmina to projekt, który do tej pory krył się pod kryptonimem „Canis Majoris”. Poproszono fanów o cierpliwość, ponieważ na grę wciąż przyjdzie nam trochę poczekać.

Czytaj też:

Cyberpunk 2077 pobił rekord Wiedźmina 3. Anime Edgerunners wskrzesza gręCzytaj też:

Marvel, dynamiczna gra karciana, Nick Fury w zwiastunie. Nie mogliśmy nie sprawdzić