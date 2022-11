Google i Microsoft łączą siły. Dobre wiadomości dla graczy

Google ogłosiło, że w ramach beta testów oferty Google Play Games dla PC użytkownicy będą mogli zagrać w gry znane z Androida za pomocą klawiatury i myszy. Dzięki temu odtworzą oryginalny interfejs dotykowy znany ze smartfonów.

Google Play Games for PC – start bety

Wersja wstępna usługi wystartowała już w pierwszych krajach. Są to Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Brazylia, Indonezja, Filipiny, Malezja i Singapur.

Niestety na liście nie ma na razie Polski, a oficjalna strona informuje, że „wersja beta nie jest jeszcze dostępna w Twoim regionie”. Na razie można jedynie oznaczyć, że chcemy być powiadomieni, gdy Google Play Games dla PC trafi nad Wisłę.

Google Play Games wymaga jednak podstawowej konfiguracji PC zgodnej z usługą. Jest to komputer z systemem operacyjnym co najmniej Windows 10 (v2004) z dostępem administratora. Dodatkowo w maszynie potrzebny jest dysk SSD z 10 GB wolnego miejsca, grafiką Intel UHD 630 lub lepszą, procesorem z minimum 4 rdzeniami oraz 8 GB pamięci RAM.

Choć granie w gry mobilne na dużo mocniejszym komputerze PC może nie być zbyt częstym przypadkiem (po co wsiadać do Malucha, jak ma się też Mercedesa) to nadal decyzja Google i Microsoft pokazuje szerszy trend w branży technologicznej.

Coraz więcej firm otwiera i zacieśnia współpracę z dostawcami innych systemów, na czym końcowo zyskujemy my – użytkownicy. A w Candy Crush na pewno gra się przyjemniej niż w preinstalowanego w „okienkach” pasjansa.

Windows 11 ze wsparciem aplikacji ze smartfonów

Warto przypomnieć, że w 2020 r. wraz z Windowsem 11 Microsoft wprowadził do swojego flagowego produktu obsługę aplikacji z systemu Android.

Użytkownicy systemu mogą bez większych problemów ściągać aplikacje ze sklepu firmy, a także instalować appki wprost z pliku APK. Nie potrzeba do tego emulacji czy innych dróg na około, jak miało to miejsce w przeszłości.

