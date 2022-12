Fani narzekają na aktualizację Wiedźmina 3. Wskazują na poważny problem

W środę 14 grudnia dokładnie o 1:00 w nocy studio CD Projekt Red wypuściło oczekiwaną przez graczy aktualizację do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Łatka ulepszająca grafikę i nie tylko trafiła na komputery PC, PlayStation 5 i Xboksa Series X/S.

Jak się okazuje, część graczy ma jednak problemy z powrotem do historii Geralta z Rivii. Jednym z dużych problemów są niedziałające save'y, bo problemem jest pobranie kluczowych plików. Są też trudności z instalacją samej aktualizacji next-gen.

Aktualizacja next-gen do Wiedźmina 3 – gracze o braku save'ów i problemach na PS5

Gracze mają problem m.in. z zainstalowaniem gry i najnowszej aktualizacji na PlayStation 5. Tu rozwiązanie jest dość proste, bo należy pobrać produkcję jeszcze raz, ręcznie wyszukując tytuł w PlayStation Store. Konkretniej musimy wpisać: The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition. Gra powinna być dostępna za zero złotych i będzie ją można powiązać z kontem PS.

Przeniesienie naszych save'ów do Wiedźmina 3 next-gen to już trudniejsza sprawa. Tu musimy zainstalować Wiedźmina 3 w wersji PS4 na naszej konsoli i zaktualizować grę do wersji 4.0, zalogować się do konta GOG.com (w zakładce „Moje nagrody”). Potem musimy ręcznie wejść w każdy save, który chcemy przenieść do chmury i z tego miejsca jeszcze raz zapisać grę. Dopiero to da urządzeniu sygnał, że ma przenieść save.

Potem czeka nas instalacja Wiedźmina 3 w wersji PS5, znów logowanie do GOG.com oraz… przejście gry do momentu, gdy możemy po raz pierwszy zapisać stan rozgrywki. Dopiero wtedy w menu głównym pojawi się opcja „wczytaj grę”.

Na Twitterze w nieco prześmiewczy sposób opisał sytuację Marcin Rączka. Jego instrukcja zawiera aż 12 kolejnych kroków i nawet wtedy nie kończy się pełnym sukcesem.

Redakcja Wprost.pl sama natrafiła na problemy, które przedstawione są we wpisach internautów. Po pierwsze, mimo ręcznego ściągnięcia dodatków Serce z Kamienia oraz Krew i Wino z PS Store i zainstalowania ich na konsoli, gra teoretycznie je widzi (zmienia się na przykład tło w głównym menu), ale już nie da się ich uruchomić.

Problem występuje też z importem starych save'ów do nowej wersji. Po ściągnięciu najnowszej aktualizacji do wersji PlayStation 4 (uruchomionej na PlayStation 5), nasz redakcyjny kolega miał problem z samym wczytaniem starych zapisów, a przez to w ogóle nie mógł zainicjować procesu ich eksportu do chmury.

Za każdym razem spotykał się z błędem powiadamiający o brakujących dodatkach, mimo że w przypadku wersji PlayStation 4 wszystkie były zainstalowane.

