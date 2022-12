Rusza Zimowa Wyprzedaż w PlayStation. Hity w niższych cenach

Firma Sony właśnie rozpoczęła Zimową Wyprzedaż, która potrwa od 21 grudnia aż do 6 stycznia 2023 roku. W czasie akcji spółka proponuje graczom zniżki na topowe produkcji z tego roku i nie tylko. Co można kupić z niezłym rabatem w PlayStation Store?

Zimowa Wyprzedaż w PlayStation Store

Wszystkie promocje znajdziecie pod tym linkiem, ale my wybraliśmy parę wartych uwagi obniżek. Oszczędzić można nawet 75 proc. standardowej ceny.

Jedną z dobrych okazji jest Call of Duty: Modern Warfare II – Zestaw Międzygeneracyjny. Gra warta zwykle 349 złotych jest teraz o 15 proc. tańsza i zapłacimy za nią 196,55 zł. Jeszcze bardziej przeceniono hit FromSoftware – Elden Ring. Grę kupimy z 30-proc. rabatem, płacąc 209,29 zł zamiast blisko 300 złotych.

Dla niemogących się pogodzić z końcem mundialu fanów piłki nożnej przygotowano zniżkę na FIFĘ 23. Sportowy tytuł można dorwać aż 50 proc. taniej, czyli za 149,50 zł zamiast 299 zł.

Popularną grę akcji Spider-Man: Miles Morales także kupimy o połowę taniej, czyli za 129,50 zł. Horizon Forbidden West proponowane jest zaś z obniżką rzędu 38 proc., czyli za 210,18 zł. Resident Evil Village spotkała zaś obniżka o 50 proc. i teraz to wydatek rzędu 84,50 zł.

The Last of Us Part I w ulepszonej wersji PS5 oferowana jest w PlayStation Store z 25-proc. rabatem. Tytuł kupimy więc za 254,25 zł zamiast za 339 zł. The Last of Us Part II zostało zaś przecenione aż o 75 proc. teraz to wydatek jedynie 42,25 zł za wersję podstawową i 87,60 za Edycję Deluxe produkcji.

Szeroko uznana gra indie Stray jest równo 20 proc. tańsza i kupimy ją za 103,20 zł zamiast 129 zł. Niedawno wydany Goat Simulator 3 także możemy kupić z przeceną 20 proc., czyli za 103,20 zł. Niestety promocja całkiem ominęła God of War: Ragnarok, które nadal trzyma stałą cenę 299 zł.

Zimowa Wyprzedaż PlayStation – polskie gry

Wiedźmin 3: Dziki Gon i Edycja Kompletna gry zostały obniżone o 40 procent, odpowiednio do 77,40 i 113,40 złotych. Dodatki Krew i Wino oraz Serce z Kamienia spadły zaś o 30 proc. i kosztują obecnie 58,80 i 29,40 złotych. To doskonały moment, by sprawdzić dopiero co wydane usprawnienia w patchu next-gen.

Cyberpunka 2077 spotkała zaś 50-proc. obniżka. Teraz futurystyczne RPG kupimy za 104,50 zł zamiast 209,00 zł. Polska gra akcji Evil West także może pochwalić się 20-proc. zniżką. Tu cena spadła ze standardowych 259 zł do 207,20 zł.

